Evropski politični prostor se je včeraj korenito preoblikoval. Še pred tednom dni se je zdelo, da ima trojica skrajno desnih politikov malo možnosti, da uresničijo svoje načrte in v evropskem parlamentu oblikujejo svojo politično skupino Patrioti Evrope, zdaj pa je že jasno: Viktorju Orbanu, Andreju Babišu in Herbertu Kicklu je uspelo. Vodjem madžarskega Fidesza, češkega Ana in avstrijskih Svobodnjakov (FPÖ) je uspelo z novačenjem skrajno desnih skupin zadostiti obema pogojema za ustanovitev politične skupine v evropskem parlamentu: najmanj 24 poslancev iz sedmih članic.

Skupno so jih zbrali kar 84 iz trinajstih držav članic. Včeraj so se jim kot zadnji priključili še francoski Nacionalni zbor, ki bo s svojimi 30 poslanci kot največja posamična stranka v evropskem parlamentu hkrati tudi najmočnejša stranka Patriotov Evrope, ter poslanci italijanske Lige Mattea Salvinija (8 poslancev). Vodja poslanske skupine je postal vodja Nacionalnega zbora Jordan Bardella, ki se mu je po popolnem preobratu v drugem krogu francoskih parlamentarnih volitev izmuznil premierski položaj v Franciji. Podpredsedniška mesta v skupini so dobili še predstavniki Fidesza, Ana, FPÖ, Chege, Voxa in Lige.

Identiteta in demokracija bo prenehala obstajati

Tako velika skupina je več kot presenečenje. Po evropskih volitvah se je pričakovalo, da se bo okrepljeni skrajni pol desnice v evropskem parlamentu preoblikoval, a da bo zaradi odhoda največjih strank iz skupine Identiteta in demokracija ta pred popolnim razpadom, je bilo le malo verjetno.

Prvotni trojici Patriotov in njihovemu boju proti nezakonitim migracijam in večji teži suverenih držav so se po uvodnem kongresu pridružile še latvijska stranka Najprej Latvija (1 poslanec), grški Glas razuma (2 poslanca), češka stranka Om (2 poslanca), portugalska Chega (2 poslanca), Danska ljudska stranka (1 poslanec), belgijski Vlaams Belang (3 poslanci), španski Vox (6 poslancev) in nizozemski PVV (6 poslancev). Večina teh strank je bila iz skupine Identiteta in demokracija, kjer sta sedaj ostali zgolj še Estonska konservativna stranka in slovaški SPD. Ta skupina bo prenehala obstajati, ker ne izpolnjuje več pogojev za vzpostavljanje evropske politične skupine. Preostali članici bi utegnili predvsem z gonilno silo AfD, ki se je po izstopu iz Identitete in demokracije, pa tudi po velikih razhajanjih z Nacionalnim zborom, odrekla možnosti prehoda k Patriotom Evrope.

Nova skupina Patriotov Evrope se sedaj po moči umešča kar kot tretja skupina v evropskem parlamentu, takoj za zmagovito Evropsko ljudsko stranko (EPP) in Naprednim zavezništvom socialistov ter demokratov (S&D). Več poslancev ima kot malo manj skrajno desna skupina Evropskih konservativcev in reformistov (78 poslancev) ali pa kot sredinski liberalci Prenovimo Evropo, ki so s svojimi zdajšnjimi 76 poslanci padli na peto mesto med največjimi političnimi skupinami v evropskem parlamentu.

»Videli bomo, kako bodo sodelovali med seboj. Skrajno desno skupino smo že imeli – Identiteta in demokracija. A v tej skupini ni bilo posebne koordinacije. Zanimivo bo videti, ali se bo to spremenilo,« pravi Sophie Dupoy, novinarka pri publikaciji Contexte. Dupoyeva opozarja, da bi Patrioti Evrope pri določenih zakonodajnih dosjejih (denimo pri zelenem dogovoru) skupaj z Evropskimi konservativci in reformisti dosegli zadostno večino, da bi blokirali napredovanje dosjejev.