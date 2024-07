Kakšno zvezo ima avtobus s fašizmom

Leah je mlada francoska prostovoljka. Konec maja je prek programa Evropske solidarnostne enote prišla prostovoljit v Slovenijo, natančneje v Jurovski Dol, kjer bo ostala do jeseni. Leah stvari rada dobro premisli in kadar je možno, do potankosti načrtuje. Pravi, da ne gre za značajsko lastnost, ampak za lastnosti okolja, v katerem je odrasla in v katerem živi.