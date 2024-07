Danes so na ministrstvu za zdravje trem gorenjskim županom predstavili presojo o umestitvi gorenjske regijske bolnišnice v prostor, ki je vsebovala primerjavo treh lokacij, Kranja, Radovljice in Jesenic. Kot je dejal državni sekretar na ministrstvu Marjan Pintar, se na Gorenjskem pogovarjamo o bolnišnici s približno 600 posteljami, za njeno gradnjo pa je potrebno zemljišče, veliko 60.000 kvadratnih metrov, z možnostjo širitve.

»Doslej so bile presoje, ki smo jih delali, vezane na dostopnost za paciente. Menili smo, da to ni dovolj in da moramo pogledati tudi nekatere druge okoliščine, kot na primer primernost lokacije, zdravstveni vidik, možnost realizacije v ciljnem času in končno stroške gradnje, saj gre za porabo javnega denarja,« je poudaril Pintar. »Analiza je pokazala, da na Jesenicah ni mogoče doseči tega cilja, medtem ko sta si lokaciji v Kranju in Radovljici zelo blizu. Tu se kažejo razlike v podrobnostih,« je razložil Pintar in dodal, da so na ministrstvu za analizo izbrali izvajalca, ki ni povezan s tem območjem, da bi dobili čim bolj objektivno presojo. Študijo je tako izdelalo podjetje Elmarkt iz Kopra.

Direktor družbe Andraž Eler je pojasnil, da je njihova analiza povzela številne analize, ki so bile izdelane od leta 2017 naprej, in podatke vseh občin. Ob urbanistični presoji je analiza vključevala tudi možnost širitve, družbeno infrastrukturo, umeščanje v prostor po strategiji Slovenije, policentrični razvoj, dejavnike hrupa, finančno primerjavo, izvedljivost projekta, kraj bivanja zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, število starejših od 65 let in število oskrbovancev v domovih za starejše. »Vsi ti vidiki so bili upoštevani in točkovani. Nekoliko več točk je dobila Radovljica. Sta pa obe lokaciji primerni,« je razložil Eler.

V Radovljici zadovoljni, v Kranju in na Jesenicah razočarani

»Po mojem prepričanju je neodvisna analiza, ki je temeljila na strokovnih argumentih, objektivnih dejstvih in že pripravljenih dokumentih občin, edina prava podlaga za določitev lokacije gorenjske regijske bolnišnice. Zadovoljni smo, da je pokazala, da je radovljiška lokacija v prednosti,« je po tem, ko so bili znani rezultati analize, dejal radovljiški župan Ciril Globočnik.

Veliko manj zadovoljni so bili v Kranju, kjer niso mogli skriti razočaranja. »Moram izraziti razočaranje nad opravljeno analizo. Pa ne zato, ker naj bi bila Radovljica v prednosti pred Kranjem, temveč zaradi vrste nepravilnosti, ki so bile narejene. Še večje razočaranje je, da izdelovalec analize ni upošteval dokumentov, ki smo jih dostavili. Pri tem je prišlo do anomalij,« je našteval župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Na Jesenicah pa se čudijo temu, da so že predhodno izpadli iz igre. »V analizi ni bilo niti omenjeno dejstvo, da imamo delujočo bolnišnico na Jesenicah. Takoj na sestanku sem izrazil veliko začudenje in razočaranje, da občina Jesenice v postopku ni bila upoštevana kot enakovredna partnerica,« je dejal jeseniški župan Peter Bohinec.

Tako v Kranju kot na Jesenicah bodo pripravili pripombe na analizo. Za to imajo čas do petka. Končna odločitev o lokaciji nove regionalne bolnišnice pa je v rokah države in jo bo sprejela vlada.