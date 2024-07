Policisti so bili v nedeljo obveščeni, da je moški nekaj po 20. uri trčil v teraso lokala na območju ljubljanskih Most, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po ugotovitvah policije se je storilec v lokalu zapletel v spor, nato pa se, kot so poročale televizije, pod vplivom alkohola usedel v vozilo in trčil v teraso lokala.

Po poročanju televizij POP TV in Kanal A je storilec v lokal prišel pod vplivom alkohola in fizično napadel svojo nekdanjo partnerico, ki je v nedeljo zvečer delala v lokalu. Nato naj bi se sedel v avto in namenoma trčil v teraso lokala.

"Po dejanju je voznik, katerega identiteta je znana, s kraja odpeljal," so zapisali na PU Ljubljana.

V trčenju je bila po navedbah policije lažje poškodovana ena oseba, ki se je takrat nahajala na terasi. Policisti trenutno še zbirajo obvestila in izvajajo aktivnosti za ugotovitev vseh okoliščin dogodka in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

Kot so za televiziji POP TV in Kanal A povedali očividci, je na terasi lokala nastala tudi materialna škoda, polomljene so mize in stoli.