Okultni tovor slovenščine

Pred skoraj dvajsetimi leti so na univerzi Yale izvedli poskus s tri- do petletnimi malčki, pri katerem so skušali preveriti, če otroci za odraslimi ponavljajo nesmiselne dele postopkov na poti do konca naloge, čeprav vedo, da del postopka za uspešno izpolnitev ni potreben.