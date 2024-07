Animateka je dvajsetletnico festivala včeraj proslavila s programom izbranih zmagovalnih filmov iz preteklosti. Od študentskega filma poljske dive Marte Pajek in draguljev estonskih avtorjev Kasparja Jancisa in Kristjana Holma, prek filmov, s katerima sta se Michaela Müller in Špela Čadež vpisali na zemljevid svetovne animacije, do mojstrovine Tomeka Popakula.

Današnji večer bo ponudil program tematsko in slogovno raznolikih animiranih zgodb ženskih režiserk, med katerimi so tako že uveljavljena imena v slovenskem kot mednarodnem prostoru kot tudi filmi mladih talentov, so sporočili iz Animateke.

Drugi festivalski večer bo tako uvedlo s cezarjem nagrajeno Babičino seksualno življenje Urške Djukić, sledil bo Steakhouse Špele Čadež, na sporedu pa bodo še animirani film o Almi M. Karlin z naslovom Alma, neuklonljiva ženska, ki ga podpisujeta Huiquin Wang in Andrej Kamnik, Legenda o zlatorogu avtorice Lee Vučko in Hobotnica banana mišmaš Milanke Fabjančič. Torkov program bo sklenil film Borbike Nike Jurman.

Na zadnji večer Poletne Animateke si bo mogoče ogledati izbran nabor izstopajočih kratkih avdiovizualnih del ženskih ustvarjalk ali tistih, ki se identificirajo kot ženske, iz zadnjih edicij festivalov Animateka, Animest, Fest Anča, Animafest in Anifilm in so del mreže festivalov animiranega filma (AFN). Njihovi programski selektorji prepoznavajo moč žensk in opozarjajo na pomen ženskega glasu v industriji animiranega filma. »Izbor obsega edinstvene zabavne, pa tudi temačne zgodbe, ustvarjene v različnih tehnikah animacije,« so pojasnili organizatorji.

Kot prvi bo na sporedu film madžarske filmske ustvarjalke Vivien Harshegyi Nad oblaki, ki mu bo sledil film o štiriletni Alice, ki je v prvih mesecih ruske invazije živela v blokiranem ukrajinskem Mariupolju. Ukrajinsko-nemški film je režirala Sofija Melnik. Filmski program Poletne Animateke bo sklenil film Dvom. Kratki animirani esej, ki z nenarativnimi, abstraktnimi podobami govori o avtoričinih čustvenih težavah s kreativnostjo, je režirala češka ustvarjalka Adela Križovenska.