Sladoled bodo stregli na 18 točkah, pet razstavljavcev pa ga bo ponujalo v sladolednih kotičkih. Roma Gelato Experience slovenskih ustanoviteljev Primoža in Tjaše Ogrizek bo postregel stoodstotno naravni obrtniški sladoled, Valle Losca sadne sladolede, ki so pripravljeni izključno iz svežega sadja, medtem ko mlečni vsebujejo mleko krav s hrvaških pašnikov, Ema veganski in brezglutenski sladoled, Di Mare pa mehki sladoled v vrsti kombinacij – z bomboni, barvnimi mrvicami, mandlji, kokosom, gozdnimi sadeži ali stepeno smetano.