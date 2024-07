Tom Wheeler je zaužil kar 35,4 metra listov surovih kopriv in s tem za več kot 15 metrov presegel lanskega zmagovalca, Beth Hodges pa je obdržala svoj naslov, saj je pojedla 19,5 metra surovih kopriv in za 1,2 metra izboljšala svoj lanski rekord. Tekmovanja se je udeležilo več kot 30 ljudi iz različnih držav. Pri organizaciji tega tekmovanja je ključnega pomena priprava svežih kopriv. Stebla kopriv se naberejo in narežejo na kose, dolge 61 cm, tekmovalci pa imajo na voljo tudi jabolčni mošt za lažje uživanje kopriv. V tekmovanju zmaga tisti, ki v 30 minutah zaužije največ kopriv.