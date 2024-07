Kuharski mojster Vjekoslav Hederić in somelje Jan Sinčič sta stara znanca gastronomske scene v slovenskem delu Istre. Sedem let sta skupaj delovala v legendarni koprski gostilni Za gradom, zdaj pa imata eno najboljših morskih restavracij pri nas: Salicornia.

Kuharski mojster Vjekoslav Hederić in somelje Jan Sinčič sta pred dvema letoma v koprski obrtni coni Sermin odprla restavracijo Salicornia, ki je pravzaprav edina restavracija v Kopru, ki bazira na avtorskih jedeh, ime pa je dobila po rastlini salicornia, ki ji pri nas rečemo osočnik, v obmorskih krajih jo pogosto imenujejo tudi morski špargelj.

Salicornia je – tako kot je bila gostilna Za gradom, kjer sta delovala prej – edina restavracija v mestnem delu Kopra, ki bazira na avtorskih jedeh, in je hkrati precej odmaknjena od mestnega utripa. Gostilna Za gradom je domovala v bližini blokovskega naselja pod Markovcem, Salicornia pa je stacionirana v obrtni coni Sermin. Je do izbire lokacije prišlo po naključju ali sta se hotela distancirati od mestnega živžava?

Pred dvema letoma, ko sva odpirala restavracijo in iskala primeren prostor, v Kopru ni bilo večje izbire prostorov, ki bi bili primerni za gostinsko dejavnost. Danes je ponudbe veliko več, ampak že v osnovi sva želela imeti restavracijo na mirnejši lokaciji, kjer je dovolj parkirnih mest. Ne glede na to, da smo v obrtni coni, smo blizu tako avtoceste kot centra Kopra, pa tudi Trsta, Izole in Portoroža. Terasa je v zelenju, z nje se lepo vidijo okoliški griči in celo Slavnik. Res je, da lokacija ni ravno atraktivna s turističnega vidika, niti zelo frekventna, ampak k nam ljudje ne pridejo zato, ker so se slučajno sprehodili mimo, temveč z namenom, da nekaj dobrega pojedo.

Tako kot je bila gostilna Za gradom edina morska restavracija v Kopru, sta se tudi v Salicornii močno naslonila na pripravo dobrot, ki prihajajo iz morja, jedi pa sestavljata izključno na podlagi dnevnega ulova.

Imela sva dobro osnovo, ki jo je utrdil Darko Rodica v gostilni Za gradom, zato sva želela nadaljevati podobno zgodbo. Nisva želela imeti generične ponudbe jedi, ki je dandanes običajna marsikje ob obali, in sicer da imaš na jedilniku ribe, pice, ocvrte lignje, zrezke … Po eni strani sva si s tem res skrčila nabor gostov, po drugi strani pa tako pri ribah kot zelenjavi izpostavljava sezonskost in lokalne dobavitelje. Sodelujeva z ribarnico Jerman, ker imajo ribe in druge morske dobrote izključno iz lastnega izlova in izlova lokalnih ribičev. Imava tudi kar dobro razvejeno mrežo lokalnih dobaviteljev.

Je z izbiro rib in ostalega morskega življa kaj težje, kot je bilo pred leti? Ribiči iz slovenskega dela Istre namreč pravijo, da je ribištvo panoga, ki je že bolj muzejskega kot ekonomskega značaja.

Gleda na našo kapaciteto – prostora v restavraciji je za največ 35 gostov – to sploh ni težava in jedilnik lahko prilagajava glede na dnevni izlov. Poleti denimo školjk ni na jedilniku, ker se jih načeloma poleti ne uživa, podobno je z večino morskih sadežev. Je pa zato zdaj sezona tigrastih kozic –​ mazzancoll, ki prihajajo iz slovenskega morja in so enakovrednega, če ne celo boljšega okusa kot škampi. Škampe sicer na Hrvaškem, od koder jih nabavljava, lovijo čez vse leto, ampak najboljši so tisti, ki jih izlovijo pozimi. Poleti je sveže škampe zaradi povečanega izlova in predvsem ogromne porabe v turistični sezoni na Hrvaškem že kar težko dobiti. Dostikrat celo nemogoče.

Imata pa na jedilniku tudi ribe, ki jih sicer videvamo le v obmorskih ribarnicah in ne spadajo v neko vseobčo gostilniško ponudbo, kot so po eni strani sardele in lignji, po drugi pa brancini in orade.

Če imaš v ponudbi dobrega divjega brancina in ga spečeš v soli, ali pa orado, romba ali zobatca iz pečice, si pri marsikaterem gostu zmagal. Seveda moraš imeti tudi te, vsem znane vrste rib, ampak na našem jedilniku so pogosto tudi salpe, trilje oziroma bradači, ki gotovo spadajo med najboljše bele ribe, ali pa lampuge, tropske ribe, ki so novi prišleki v Jadranskem morju. V vsakem primeru so ribe iz Jadranskega morja. In to sveže. Zamrznjenih rib nimamo.

So tudi tuni iz Jadranskega morja?

Seveda. Iz hrvaškega dela Jadranskega morja, ker se jih pri nas ne sme loviti. Tako kot ne jastogov in jegulj, na primer. Vsak rumenoplavuti tun ima certifikat in se točno ve, kje in kdaj je bil izlovljen, zato ga lahko tudi pogosto pripraviva v surovi obliki, podobno kot druge ribe in morske sadeže, saj se s tem še dodatno poudari prvinski okus morja. Na krožnikih se trudiva pričarati čim več morskega vzdušja, zato denimo tudi testenine kuhamo v ribjem fondu, ki ga pripravimo iz tega, kar ostane od filiranja rib in rakov, skupaj z obrezki zelenjave. Nasploh se nama zdi pomembno, da sestavine v kuhinji uporabimo na način, da iz kuhinje pride čim manj odpadkov, pa tudi to, da vsako sestavino poskušamo pripraviti na čim več načinov. Iz tune lahko pripravimo tatar, sašimi, karpačo ali steak, tigraste kozice pa na žaru, v testeninah ali seveda očiščene repke v surovi obliki ali na tatarski način.

V gostilni Za gradom ste bili znani po pripravi garuž – bodičastih volekov, ki so vrsta morskih polžev.

Če jih dobiva, jih seveda tudi danes z največjim veseljem ponudiva, saj so res prava poslastica. Ribiče nenehno naprošava, naj nama jih dostavijo, ampak za njih je to precej nadležno delo, ker jih morajo plesti iz mrež, v katere se zatikajo, in jih raje sproti mečejo nazaj v morje. Imava pa kar nekaj strank, ki želijo, da jih takoj pokličeva, ko jih dobiva.

Ocvrtih lignjev ne pripravljata?

Ne, v kuhinji sploh ni friteze. Načeloma ne pripravljamo niti mesa, ampak če si kakšen gost to izrecno želi, nabaviva tudi kakšen kos boljše govedine. Podobno je z vegani in vegetarijanci. Sva zelo prilagodljiva, s tem, da nam morajo gostje predhodno obvezno sporočiti, da imajo posebne zahteve. Tudi zato so rezervacije obvezne.

Danes svet gastronomije poganjajo družbeni mediji. Kako aktivna sta pri tem?

Spletno stran redno ažurirava. Največ gradiva na instragramu, ki je trenutno z vidika promocije v gostinstvu najbolj pomemben medij. Tudi prek googla in trip adviserja v Salicornio zaide kar precej strank.

Pripravljata tudi tematske večere z vinarji oziroma z njihovimi kreacijami v povezavi z vajinimi jedmi. Vinska karta bazira predvsem na vinarjih, razkropljenih med Goriškimi brdi in Istro.

Poskušava promovirati čim več vinarjev iz celotne Slovenije. Dolenjski vinarji so na primer izredno napredovali v pridelavi penin, penin s posestva Domaine Slapšak prodamo že skoraj toliko kot Klen'artovih, ki veljajo za paradne v slovenskem delu Istre. Na vinski karti imava seveda tudi nekaj šampanjcev, nekaj zamejskih vinarjev iz Italije, večinoma pa vinska karta res bazira na vinarjih iz slovenskega dela Istre, Goriških brd in Vipavske doline. Opažava, da se rdečih vin spije zelo malo, večina gostov se ob spremljavi morske hrane raje odloča za bela vina. Vendar se denimo refošk odlično znajde v družbi kakšnega raguja muškatne hobotnice ali črnih njokov s stračitelo in pestom iz osočnika. Tudi modri pinot je odličen v kombinaciji s tuno ali mečarico.