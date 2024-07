Znamke in dopisnico so v štiribarvnem ofsetu natisnili v zagrebškem AKD, znamke v nakladi po 25.000 primerkov, skupna cena je 7,06 evra, dveh OPD 8,30 evra. Naslednji Bilten (št. 152), v katerem bodo opisane nove znamke, bo izšel 27. septembra, ob izidu četrtega sklopa letošnjih priložnostnih znamk.

Ta vmesni sklop izidov je povezan z dogovorjenim datumom izidov skupne znamke mediteranskih držav Euromed, kar je sestavljenka iz besed Europa in Mediteran in označuje mediteransko povezovanje. Euromed Postal (ob nastanku, leta 2011, imenovan Postal Union for the Mediterranean/PUMed) pa je interesno regionalno združenje poštnih operaterjev držav mediteranskega območja. Nekaj predhodnikov skupnih znamk je izšlo že prej, prve skupne znamke so leta 2014 imele enak motiv (relief vzhodnega Sredozemlja), od leta 2015 je zapovedana skupna tema, letos je to »šport«. Zato znamka prikazuje stilizirane tekmovalce v košarki, odbojki in plavanju. Znamko s črkovno nominalo D (1,96 evra) je pripravila Zadruga.traparij, žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne, bo v uporabi na pošti 6104 Koper/Capodistria.

Od zadnjih olimpijskih iger v Tokiu leta 2021 so minila šele tri leta, zdaj pa nas le še 16 dni loči od začetka poletnih iger 33. olimpijade v Parizu. Včeraj sta kot deveti par slovenskih olimpijskih znamk v počastitev poletnih OI izšli dve znamki, kot vse doslej tudi ti dve v mali poli s po tremi sotiskanimi serijami. Letošnji znamki prikazujeta stilizirano športno plezalko (črkovna nominala C) in kolesarja (D), pripravila ju je Svetlana Milijaševič (poleg več slovenskih znamk in skupne znamke petih držav je tudi avtorica dveh vatikanskih!). Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne, bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Izšla bo tudi razglednična dopisnica, in sicer ob filatelistični razstavi Enajsto okno, ki bo v Kranju med 29. avgustom in 7. septembrom. Žig prvega dne bo v uporabi na pošti 4101 Kranj.