Dolgoletna prijatelja, ki sta leta 1997 prejela oskarja za najboljši scenarij za film Dobri Will Hunting, bosta v RIP igrala in ga producirala, režiral pa naj bi ga Joe Carnahan. Damon in Affleck sta skupaj nastopila tudi v filmih Dogma in Poslednji dvoboj, pa tudi v filmu Air, ki ga je režiral Affleck.

Nazadnje sta skupaj igrala v oglasu za Dunkin' Donuts, ki so ga predvajali med letošnjim finalom lige ameriškega nogometa.