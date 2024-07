Avstralski igralec Russell Crowe je pred dvema desetletjema s sandali na nogah v eni svojih najbolj ikoničnih vlog vihtel meč kot rimski general Maksim, ki je postal gladiator, potem ko so mu v igri prestolov zahrbtno umorili družino. S petimi oskarji nagrajeni Gladiator (2000) je eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih zgodovinskih spektaklov. Nedavno je ameriška revija Vanity Fair objavila prve fotografije drugega dela, ki ga tako kot prvenec režira Ridley Scott (Osmi potnik, Napoleon), na filmska platna po svetu pa prihaja v drugi polovici novembra. Prvič v polni bojevniški opravi vidimo Irca Paula Mescala (Po soncu), ki v nadaljevanju igra odraslega Lucija, sina Lucile.

Kot smo že poročali avgusta lani, se Mescalu ni bilo treba potegovati za vlogo, saj ni bilo avdicije, s Scottom sta opravila le informativni pogovor, nakar so mu v roke potisnili scenarij. Znameniti britanski režiser je ameriškim novinarjem povedal, da je irskega igralca opazil v miniseriji Normalni ljudje (2020), posneti po knjigi Sally Rooney. »Kar koli že gledam, vedno sem pozoren na nove, zanimive igralce. Tako sem pred leti gledal serijo, kakršnih sicer ne gledam pogosto, in se vprašal, kdo je ta fant. Ko je bilo pozneje nadaljevanje Gladiatorja tako rekoč že potrjeno, sem se z njim dobil in mu ponudil vlogo, kar je z veseljem sprejel. To je bilo to.«

Prvi napovednik že danes

Mescal po drugi strani pravi, da je pogovor s Scottom trajal vsega 20, 30 minut in da sta govorila predvsem o zgodbi nadaljevanja, pa tudi o tem, kako se je v mladosti ukvarjal z galskim nogometom, enem najbolj priljubljenih irskih športov. »Mogoče je to pripomoglo k temu, da so me izbrali, saj gre za fizično zelo zahtevno vlogo.« Tudi v nadaljevanju bomo sicer v osrednjem registru filma videli na eni strani boj za zmago znotraj gladiatorske arene, na drugi pa boj za oblast zunaj nje. Lucila, hči Marka Avrelija, ki jo znova igra Connie Nielsen, je sicer sina Lucija po dogodkih prvenca zaradi politične nestabilnosti poslala odraščat v Numidijo, kjer si je zunaj dosega krempljev rimskega cesarstva ustvaril družino. Na severnoafriški obali živi mirno, dokler na njegova vrata ne potrkajo osvajalci iz njegove domovine.

Poleg Mescala in Nielsenove igrajo še Pedro Pascal (Igra prestolov, The Last of Us), Denzel Washington (Dan za trening, Malcolm X), Joseph Quinn (Stranger Things), Fred Hechinger, Djimon Hounsou in Derek Jacobi. Mladega britanskega igralca Quinna, ki ga lahko te dni v kinu vidimo v trilerju Tiho mesto: Prvi dan, bomo gledali v vlogi cesarja Gete, njegovega brata sovladarja Karakalo pa bo upodobil Hechinger. Washington medtem igra trgovca z orožjem Macrinusa. Ljubitelji filma bodo po objavi prvih fotografij igralce v akciji prvič videli že danes, ko na vseh priljubljenih spletnih platformah izide prvi filmski napovednik. Glede na intervjuje sicer v filmu po pričakovanjih ne manjka osebne drame, političnih spletk in prizorov surovega nasilja, podobnega tistemu iz Scottove srednjeveške drame Poslednji dvoboj (2021). Ali je britanski režiser, ki je lani dopolnil že 86 let, ustvaril novo mojstrovino, bomo videli že čez dobre štiri mesece, 24. novembra.