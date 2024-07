Nova Sonyjeva serija zvočnikov ult je osredotočena zlasti na odlično izkušnjo za ljubitelje basov. Največ moči ponudi orjaški zvočnik ult tower. Kdor hoče bolj prenosno Sonyjevo alternativo, ki še vedno ponudi močne base in glasnost, primerno za zunaj, bo več veselja verjetno našel z zvočnikom ult field 7.

Sonyjev zvočnik ult field 7 je še najbolj podoben otroku cilindra in hlač na zvonec. Prodajajo ga zgolj v črni barvi, njegova razpotegnjena cilindrična oblika pa se od sredine proti obema stranema debeli. Gre za posrečen element dizajna, ki poleg bolj dinamičnega videza nosi tudi nekaj praktičnega. Najdebelejša dela zvočnika, ki sta ob njegovih skrajnih straneh, na prostem služita kot nekakšni nogi, ki napravo držita nekoliko dvignjeno nad tlemi. V ta namen sta skrajna dela zvočnika tudi oblečena v robusten material. Za večjo prenosljivost sta hkrati oblikovana kot ročaja za prenašanje naprave. Njena teža znaša 6,3 kilograma, v dolžino pa meri pol metra. Med opaznejše oblikovalske podrobnosti sodi še LED-osvetlitev na notranji strani stičišča med zvočnikom in ročaji. Moč luči je bolj za okras zvočnika in manj za popestritev plesišča.

Všečno so se pri podjetju lotili tudi skrivanja vhodov v zvočnik. Ti so lepo skriti pod pokrovom na hrbtni strani naprave, štejejo pa vhod AC za električno napajanje, vhod za USB-A, ki omogoča napajanje žično povezanega telefona, standardni vhod za zvok ter vhod za kitaro ali žični mikrofon. Ob vhodih najdemo še gumbe za nadzor osvetlitve, glasnost povezane kitare ali mikrofona, odmev in tonaliteto oziroma višino tonov. Koristen je tudi gumb za baterijo. Ob krajšem pritisku zvočnik pove, koliko avtonomije je še v bateriji. Ob daljšem pritisku naprava preklopi v bolj varčen način delovanja.

Gumbi za vklop naprave, začetek seznanjanja s še nepovezano napravo in nadzor glasnosti ter nadzor predvajanja glasbe so pri vrhu (ležečega) zvočnika. Dvojni klik na gumba za uravnavanje glasnosti preskoči na naslednjo pesem ali pa vrne na prejšnjo. Ob teh gumbih je še gumb ult, ki služi preklapljanju med intenzivnostjo basov. Gumbov za nadzor klicev ni, saj zvočnik ne premore mikrofona in ni primeren za prostoročno telefoniranje.

Baterija uradno zdrži do 30 ur, a je v praksi ta čas odvisen od napora. Pri polni glasnosti, z ojačanimi basi ter vključeno osvetlitvijo se čas avtonomije skrajša za desetkrat. So pa zvočniki dovolj glasni in jih lahko tudi zunaj uporabljate pri dokaj nižjih nastavitvah. Sony je do izračuna 30 ur prišel s četrtinsko glasnostjo in izklopljenimi vsemi dodatnimi funkcijami. Polnjenje prazne baterije traja okoli pet ur. Z izpostavljenimi basi in izklopljenimi lučmi je avtonomija okoli sedem ur. Brezžično se lahko poveže z do 100 kompatibilnimi zvočniki. Ker smo na test dobili zgolj enega, nam tega ni uspelo preizkusiti.

Kakovost zvoka je bila ob glasnosti jasna. Z izhodiščnimi nastavitvami zvočnik ponuja dobro glasbeno izkušnjo za vse žanre. Ko pritisnemo gumb ult, pa prednost dobijo zvrsti in pesmi, ki v ospredje postavljajo base. Prvi način ult te močno izpostavi, medtem ko drugi poskrbi, da utripanje zvoka zaznamo tudi s čutili za tip. Se pa ob tem seveda znajo izgubiti posamezne podrobnosti pesmi, ki jih basi preglasijo.

Primernost zvočnika za zabave na prostem podkrepi tudi uradna odpornost proti vodi in prahu po standardu IP67, kar zadostuje za potop na globino enega metra za pol ure. Dovolj, da lahko zvočnik rešimo ob morebitni nesreči. Predvajanje glasbe pod vodo načeloma nima pravega smisla.

Maloprodajna cena zvočnika ni skromna. Stane okoli 450 evrov, a ponuja veliko kakovostnega ​zvoka in relativno prenosljivost za ljubitelje zabav na prostem.

