»Letos mi je s takšno ekipo, kot jo imam ob sebi, lažje čez stresne trenutke. Sedem dni v rumenem že v prvem tednu mi daje dodatno motivacijo in potrditev, da sem v dobri formi. Vse je šlo bolj kot ne po načrtu, se pa v tem tednu Tour začne zares. V Pirenejih bo kar ognjemet,« je na spletni novinarski konferenci dejal Pogačar.

Dvakratni zmagovalec Toura se je strinjal, da je po prvem tednu bolje imeti prednost, kot loviti ostale. Vseeno 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), 1:15 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 1:36 minute pred rojakom Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe) ne predstavlja velikega kapitala.

»Sem kar zadovoljen s prednostjo, lani sem moral loviti razliko. Prišel sem na vsega devet sekund, ampak lovljenje je bilo res tečno. Tokrat je drugače in bolj udobno se počutim s prednostjo. Ni veliko, ampak glede na predstave si lahko obetamo velik boj z Jonasom, Remcom in Primožem,« je dejal slovenski as.

Kdo se boji koga?

Po nedeljski etapi po makadamu je bilo v zraku znova vprašanje, kdo se koga na tem Touru bolj boji. »Ni me strah Jonasa, včeraj sem se bolj bal Remca, ki je letel po makadamu. Sicer pa se ne bojim nikogar, če imam dobre dneve kot doslej,« je začel Pogačar.

»Vismo je bilo malce strah, mogoče mene, mogoče koga drugega. Ko si je kdo nabral prednost, so gledali le name, ali se bom odzval. Je pač takšna dinamika, mogoče je bilo Jonasa malo strah, a počakati moramo na gore,« je še dodal član emiratov.

Morebitne miselne igrice nizozemske ekipe ga ne motijo: »Če se me skušajo psihično lotiti, jim ne uspeva. Če pa to delajo zase, ker dirkajo proti meni, sem tudi tega že vajen. Zadnje tri Toure je bilo podobno. To me ne skrbi, saj sem letos precej bolj samozavesten in bolje pripravljen kot lani. Ostati moram zvest sebi in dirkati na svoj način.«

Forma trenutno tretjeuvrščenega Vingegaarda ga ni presenetila. »Že v drugi etapi na San Luco smo podrli rekord za 20 sekund. Dobro se je držal mojega kolesa in takrat smo se prepričali, da je v formi. Vedno je osredotočen, tvega na spustu in v glavnini, ves čas se vozi spredaj. Zaradi vsega tega menim, da je dobro pripravljen,« je dejal vodilni na Touru.

Pohvalil je tudi najbližjega zasledovalca Evenepoela. »Kapo dol Remcu. To je najin prvi skupni Tour in doslej je bilo proti njemu zabavno dirkati. Vedno je lahko agresiven, zahteven tekmec. Osebno mi je lepo videti kolesarja, ki gre na polno in skuša narediti razliko,« je prvi Belgijčev teden na dirki vseh dirk ocenil slovenski as.

Pogačarja in tekmece v drugem od treh tednov po francoskih cestah čakajo tri zahtevne gorske in tri ravninske etape. Poudarek bo predvsem na prvih treh, in še to bolj ob koncu tedna v vročih Pirenejih s ciljema na Pla d'Adet (10,6 km/7,9 %) v soboto ter na Plateau de Beille (15,8 km/7,9 %) v nedeljo.

»Nisem si ogledal tras, a poznam nekaj teh vzponov v Pirenejih. Pavel Sivakov živi tam in se že veseli vzpona na Plateau de Beille, Adam Yates prav tako pozna tiste konce. Veselim se že Pirenejev, doslej so bili zame vselej dobri. Obeta se res sijajen konec tedna,« je v prihodnost pogledal 25-letni slovenski kolesar.

»Dosedanjih devet etap je bilo bolj zadržanih, obenem ni bilo dosti možnosti za večje razlike. Še posebej v 15. etapi bodo razlike zagotovo večje, saj gre že pred tem za dolgo in težko etapo, ki bo pustila posledice v nogah,« za konec dodaja zmagovalec že 12 etap na Touru.