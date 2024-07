Drevišnji prvi polfinale evropskega prvenstva v nogometu je klasičen evropski reprezentančni derbi dveh držav, ki sta najuspešnejši v 21. stoletju. Doslej sta odigrali 36 tekem, 16-krat je zmagala Španija, 13-krat Francija, sedem tekem se je končalo remijem. Ekipi na letošnjem turnirju kažeta povsem različno podobo. Španija je od vseh reprezentanc pokazala najboljšo igro, zmagala je na vseh petih tekmah in je v odlični formi, medtem ko je Francija pod udarom kritik zaradi neučinkovitosti, a ima izjemno trdno obrambo, ki je prejela le en zadetek (iz enajstmetrovke proti Poljski).

Španija brez treh nosilcev igre

Španski selektor Luios de La Fuente bo za tekmo v Münchnu moral spremeniti zasedbo, saj je ostal brez treh nosilcev igre. Pedri je zaradi poškodbe kolena že končal prvenstvo, Dani Carvajal in Robin le Normad pa nimata pravice nastopa zaradi kartonov, kar pomeni, da bo manjkala polovica obrambe. To utegne biti težava za Špance, saj bo desna stran španske obrambe, kjer bosta 34-letni Nacho Fernandez in 38-letni Jesusu Navas, bila bitke s Kylianom Mbappjem in Ousmanejem Dembelejem, ki sta hitrejša in mlajša ter velika dolžnika glede na dosedanje predstave.

»Smo optimisti. Fantom popolnoma zaupam, saj je vsak pripravljen dati maksimum. Željni so uspeha. Prišli smo do zgodovinskega trenutka, saj je Španija prvič na evropskem prvenstvu nanizala pet zmag zapored in izločila gostiteljico tekmovanja. S to ekipo lahko pridemo še zelo daleč. Proti Franciji se ne bom izmišljeval nič novega. Najraje imam, da vsak igra na mestu, na katerem se najbolje znajde. Vse gre tako, kot smo načrtovali, zato sem vsak dan bolj miren,« je optimist selektor Luis de la Fuente, ki je četrtfinalno zmago proti Nemčiji z ekipo proslavil tako, da je prepeval na karaokah pesem Julia Iglesiasa. Ekipa je spretna kombinacija izkušenosti in mladosti. Kapetan Alvaro Morata z izkušnjami poskrbi za mirnost, medtem ko 16-letni Lamine Yamal (3 asistence) in 21-letni Nico Williams (po en gol in asistenca) predstavljata mladost, hitrost in prodornost na obeh bokih.

​Deschamps bo morda žrtvoval Griezmanna

Francija je pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je postala podprvak, dosegla 16 golov, letos na evropskem prvenstvu zgolj tri, a še nobenega iz igre. Dva avtogola za minimalni zmagi so dosegli tekmeci (Avstrija, Belgija), enega pa iz enajstmetrovke (Mbappe proti Poljski). »Smo zelo čvrsti in zanesljivi. To je odločilni faktor na tako velikem tekmovanju,« se je pred kritiki branil selektor Francije Didier Deschamps, ki zagovarja pravilo, da napad tekme zmaguje, obramba pa osvaja lovorike. Francija se na turnirju v Nemčiji še ni srečala s tako napadalno usmerjeno ekipo, kot je Španija, zato obrambo na čelu z vratarjem Mikem Maignanom čaka zahteven večer. »Če vam ni všeč, kako igramo, je to vaš problem. Pozitivno je, da si priložnosti priigramo, težava pa v tem, da jih ne realiziramo,« je kritikom odgovoril Ousmane Dembele.

V napadu bodo vse oči uprte v 25-letnega kapetana Mbappeja, saj na turnirju še ni prikazal predstave v skladu s svojim statusom superzvezdnika. Navijači najbolj pogrešajo njegove gole. Težave mu povzroča zlomljen nos, zato igra z zaščitno masko na obrazu, a je očitno, da ga ovira v igri, zato je malo možnosti, da bi gol skušal doseči z glavo. Očitno je, da ni stoodstotno pripravljen, v četrtfinalu proti Portugalski, ki je bile ena njegovih najslabših tekem v reprezentanci, je bil v podaljšku celo zamenjan zaradi izčrpanosti. Druga težava Francije je slaba forma 33-letnega Antoinea Griezmanna, zato obstaja možnost, da bo selektor Deschamps za izboljšanje igre žrtvoval namestnika kapetana, ki že 11 tekem ni dosegel gola. Ker se v ekipo vrača Adrien Rabiot, ki proti Portugalski ni igral zaradi rumenih kartonov, bo lahko brez mesta v zvezni vrsti lahko ostal prav Griezmann. »Španija je najboljša ekipa turnirja, mi pa se bomo tako kot vedno borili. To, da smo v polfinalu, ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, čeprav smo tega v zadnjem času vajeni,« je poudaril Deschamps.

*** 4. na zadnjih petih EP se je Španija uvrstila v polfinale. Izpadla je le leta 2016, ko jo je v osmini finala izločila Italija. 3 naslove evropskega prvaka ima Španija, ki je bila najboljša v letih 1964, 2008 in 2012. Francija ima dva naslov v letih 1984 in 2000. 11 golov je dosegla Španija, ki je najbolj učinkovita ekipa prvenstva. Izmed polfinalistov je Nizozemska dosegla devet zadetkov, Anglija pet in Francija tri.