Petdnevni premor po zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu je 28-letni Bistričan Tonček Štern izkoristil za pripravo na gradnjo hiše v svojem domačem kraju. »Na dopustu sem bil na malti,« se je pošalil mlajši od bratov Štern, ki je priznal, da so mu prosti dnevi prišli zelo prav. »Na zaključnem turnirju v Lodžu se je videlo, da smo bili že pošteno načeti. Če nič drugega, nam je prišlo prav, da smo za nekaj dni pozabili na odbojko, bili z družinami in si nabrali dodatno energijo, da bomo do olimpijskih iger trenirali še z večjim elanom.«

Cretu je strožji od svojih predhodnikov

Ker je moral lansko maratonsko reprezentančno sezono zaradi težav s kolkom, operacije in rehabilitacije izpustiti, je bil nekdanji korektor Calcit Volleyja, za katerega je pred odhodom v Verono igral tri leta, med tistimi, ki so najbolj željno pričakovali novo. V njej se je dodobra seznanil z načinom dela selektorja Cretuja, ki je predlani slovensko reprezentanco prevzel le nekaj dni pred svetovnim prvenstvom. »Zagotovo gre enega najboljših trenerjev na svetu. Všeč mi je način njegovih treningov in taktična priprava na nasprotnike. Res je morda nekoliko strožji, kot so bili njegovi predhodniki, toda če pogledamo rezultate, smo na pravi poti,« je o Romunu na slovenski klopi dejal Štern, ki je bil v ligi narodov s 320 točkami njen najbolj učinkovit igralec. Od tega jih je 265 dosegel z napadom, 24 z blokom in 31 s servisom. »Mislim, da smo v letošnji sezoni še dvignili raven igre, kar smo potrdili z izidi v ligi narodov. Svojo formo smo stopnjevali od prve tekme prvega turnirja v Antalyji do zaključnega turnirja v Lodžu. Na žalost nas je prav v Lodžu nekoliko pobralo, toda Japonci in Poljaki so bili v teh dveh tekmah boljši od nas in so si zaslužili zmagi. Na nas je, da se iz teh dveh porazov česa naučimo in da na olimpijskih igrah, ki so naš glavni cilj, popravimo te napake.«

Na srečo ne Japonci, ki so v ligi narodov slovenske odbojkarje premagali dvakrat, in ne Poljaki ne bodo njihovi nasprotniki v skupinskem delu olimpijskih iger. Prav tako bo med tekmami več časa za počitek, ki ga je predvsem igralcem, ki so že v rednem delu lige narodov nosili največje breme, v Lodžu najbolj primanjkovalo. Dejstvo je, da slovenska reprezentanca le nima tako širokega nabora igralcev kot njeni glavni konkurenti. »Želeli smo si priti višje kot do četrtega mesta. Še zlasti zato, ker smo redni del lige narodov končali na prvem mestu. Žal ni šlo, in kot sem že dejal, v miru si bomo morali pogledati, kaj lahko naredimo boljše. Ne bi se želel izgovarjati na utrujenost, kajti za vse reprezentance je bil bolj ali manj podoben spored tekem, morda so nekatere izmed njih imele res nekaj več menjav, toda to je preteklost. To smo že pozabili, zdaj je v naših glavah le še Pariz.«

Ponudbe so, a ostaja v Olympiacosu

Na poti do Pariza Cretujeve izbrance čaka le še turnir v Krakovu, kjer bodo na tradicionalnem turnirju v spomin na Huberta Wagnerja od petka do nedelje igrali z Nemčijo, Egiptom in Poljsko. Vse tri reprezentance bodo igrale tudi na olimpijskem turnirju v Parizu, vendar ne v isti skupini s slovensko izbrano vrsto. Njeni nasprotniki bodo Kanada, Srbija in Francija, ekipe, ki jih je v ligi narodov premagala. »Na OI nobena skupina ni lahka, saj bodo v Parizu zbrane najboljše reprezentance sveta in morda z izjemo Egipta vsaka od njih lahko realno pričakuje kolajno. Prepričan sem, da imamo realne možnosti, da se uvrstimo v četrtfinale, ko se bo vse skupaj začelo znova. Ohraniti moramo hladne glave, vsako tekmo odigrati zbrano, kot smo igrali do zdaj. V ekipi imamo zelo dobro vzdušje, kar mislim, da se vidi tudi na igrišču. Mislim, da igramo taktično zelo dobro odbojko, v obrambi nekoliko podobno Japoncem, saj tudi za nas ni izgubljene žoge. Kakšni so naši cilji, pa ni treba skrivati.«

Skoraj dva metra visoki korektor, ki se je v mlajših letih tako kot njegov dve leti starejši brat Žiga, ukvarjal tudi z judom, kar je bilo pred leti v Slovenski Bistrici nekaj normalnega, je že pred začetkom reprezentančne sezone podaljšal pogodbo z Olympiacosom. Zanj bo to že tretja sezona v grškem velikanu, ki je v minuli sezoni osvojil obe domači lovoriki. Toda po odličnih igrah v ligi narodov mu novih ponudb ne manjka. »Dobro, po ligi narodov so prišle tudi nekatere druge ponudbe, vendar nič resnega. Trenutno so zame najpomembnejše olimpijske igre,« se na ponudbe drugih klubov ne ozira oče triletnega Tončka in enoletnega Jakoba. Petčlansko družino Štern pa ob partnerki Heleni zaokrožuje njena hči iz prve zveze, Julija. Njegova družina se v Pireju dobro počuti. »Če se oni počutijo dobro, je tudi meni veliko lažje igrati.«

