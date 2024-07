Študijo so izvedli znanstveniki Kitajske znanstvene akademije, prejšnji teden pa so jo objavili v znanstveni reviji The Innovation.

Med raziskavo so simulirali okolje, ki vlada na Marsu, in ugotovili, da je mah (latinsko Syntrichia Caninervis) sposoben prenesti ekstremno sušo, izjemno nizke temperature in sevanje. Kot poroča Reuters, so znanstveniki v študiji zapisali, da bi lahko mah služil kot osnova za postavitev ekosistema na Marsu, ki bi služil za proizvodnjo kisika ali za pripravo rodovitnih tal. »Lahko pomaga poganjati atmosferske, geološke in ekološke procese, potrebne za druge rastline in živali, hkrati pa olajša ustvarjanje novih bivalnih okolij, ki vodijo v dolgoročno naselitev ljudi,« so zapisali v študiji.

V raziskavi so znanstveniki ugotovili, da je mah, tudi ko je izgubil več kot 98 odstotkov svoje celične vsebnosti vode, lahko v nekaj sekundah obnovil fotosintetične in fiziološke aktivnosti, ko so ga zalili z vodo.

Rastlina lahko prenese tudi ekstremno nizke temperature. Obnovila se je tudi potem, ko je bila pet let shranjena v zamrzovalniku pri minus 80 stopinj Celzija, do živega pa ji ni prišel niti tekoči dušik, v katerem so jo hranili mesec dni.

Ta vrsta maha raste v kitajski puščavi Xinjiang, na Tibetu, v kalifornijski puščavi, na Bližnjem vzhodu in v polarnih regijah.

Kitajska je v zadnjih letih zelo pospešila svoja prizadevanja pri raziskovanju vesolja. Nazadnje ji je uspelo pridobiti vzorce z oddaljene strani lune. V naslednjih letih pa naj bi s posebnim projektom poskušali na zemljo prinesti tudi vzorce iz Marsa.