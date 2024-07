»Drugi tir je največji infrastrukturni projekt v naši državi. Teče skladno s časovnico in finančnimi okvirji, ki so predvideni v investicijskem programu. To se mi zdi pomembno poudariti ob vsaki priložnosti, ker v Sloveniji na žalost v preteklosti nismo imeli najbolj srečne roke pri vodenju velikih projektov,« je na današnji novinarski konferenci v DZ dejala ministrica za infrastrukturo.

Vlada je na četrtkovi seji sprejela predlog novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, s katero se bo omogočilo izvedbo projekta gradnje vzporednega levega tira. Gradnja bo stekla leta 2026, ocenjena vrednost vzporednega tira pa znaša 354,2 milijona evrov brez DDV.

Kot je danes pojasnila ministrica, z zakonom investitorstvo za vzporedni levi tir prenašajo na projektno podjetje 2TDK. Do sprejema državnega prostorskega načrta, ki ga že pripravljajo, projekt vodi ministrstvo oziroma direkcija za infrastrukturo, od tam naprej, torej pridobivanje gradbenega dovoljenja in izvajanje vseh potrebnih raziskav ter študij, pa bo vajeti prevzel 2TDK, je pojasnila.

Pomembno se ji zdi, da vlada z novelo iz projekta izloča možnost sodelovanja tujih držav pri gradnji. »Slovenija je suverena država, ki je sposobna svojo infrastrukturo graditi sama,« je poudarila.

Na predlog poslancev so po njenih pojasnilih v predlog novele zakona zapisali tudi, da bodo obstoječo progo, po kateri trenutno poteka promet, ukinili in jo predali v turistične namene. »Ko bo nova proga dvotirna - naši načrti so leto 2030 - takrat se bo v roku enega leta ukinila stara proga in se jo bo namenilo ljudem,"«je dejala.

»Veselimo se večje pretočnosti«

Predloga novele zakona so po besedah poslanke Tamare Kozlovič veseli tudi v poslanski skupini Svoboda, kjer upajo, da ga bo DZ obravnaval čim prej.

"Predvsem se veselimo tega zakona zaradi treh ključnih razlogov. Prvi je ta, da si seveda želimo in prizadevamo že leta, da se tudi vzporedni tir ob obstoječem čim prej začne graditi in seveda si želimo tudi, da bi bil čim prej zgrajen. Druga stvar je, da zakon predvideva posebno določilo, da se obstoječa železniška proga po izgradnji obeh tirov opusti, da se nameni rekreaciji in turizmu, za kar smo si mi domačini že več let prizadevali in na to opozarjali. Določilo v zakonu zavezuje vse vlade, ne samo trenutno, da se bo to tudi v praksi izvedlo. In še tretja stvar je, da v njem jasno piše, da ne železnica ne Luka Koper nista na prodaj, ne glede na priporočila OECD," je nanizala.

Po besedah njenega poslanskega kolega Roberta Janeva predlog novele zakona za tiste, ki živijo v slovenski Istri, pomeni »veliko olajšanje«. »Veselimo se večje pretočnosti, varnosti in predvsem tega trajnostnega razvoja, o katerem mnogokrat poslušamo,« je sklenil.