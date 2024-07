Kot je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so ruske sile z več kot 40 raketami napadle mesta Kijev, Dnipro, Krivoj Rog, Kramatorsk in Slovjansk. V napadih je bilo poškodovanih več stavb, med drugim tudi otroška bolnišnica v Kijevu, pod katero je po besedah Zelenskega ujetih več ljudi.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children. Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

»Pod ruševinami so ujeti ljudje, natančno število žrtev pa še ni znano. Trenutno pri odstranjevanju ruševin pomagajo vsi, zdravniki in navadni ljudje. Rusija ne more trditi, da ne ve, kam letijo njene rakete, in mora v celoti odgovarjati za vse svoje zločine. Pomembno je, da svet o tem ne molči in da vsi vidijo, kaj je Rusija in kaj počne,« je dodal ukrajinski predsednik, ki je v odzivu na napad pozval k sklicu izredne seje Varnostnega svet Združenih narodov.

Kijevski župan Vitalij Kličko je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da je bilo raketiranje najhujši napad na prestolnico od začetka vojne.

V obsežnih napadih na mesto Krivoj Rog pa je bilo po besedah župana Oleksandra Vilkula ubitih najmanj deset ljudi, 31 je ranjenih.

»Slišali smo eksplozijo, nato nas je zasulo«

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da je bila zadeta otroška bolnišnica Okhmatdyt. Gre za največjo otroško zdravstveno ustanovo v Ukrajini, ki je tudi ključna za zdravljenje otrok z rakom. V eksploziji so se razbila okna, ruševine pa so prekrile tudi številne avtomobile.

Po oceni ukrajinske varnostne službe SBU je otroško bolnišnico zadela manevrirna raketa tipa h-101. Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak pa je dejal, da je ruski izstrelek vseboval "na desetine mikroelektronskih komponent, izdelanih v članicah Nata".

»Slišali smo eksplozijo, nato pa nas je zasulo,« je povedala mama dvomesečnega dojenčka. Njen sin je ostal nepoškodovan, sama pa jo je odnesla z nekaj urezninami. »Nisem mogla dihati, poskušala sem pokriti svojega otroka,« je dodala.

Župan je zatrdil, da so bolnike evakuirali v bližnjo bolnišnico.

Rusija: Škodo je povzročila raketa ukrajinske zračne obrambe

V odzivu na napade je rusko obrambno ministrstvo zatrdilo, da je obsežno škodo v Kijevu povzročila ukrajinska zračna obramba. »Fotografije in videoposnetki s prizorišča potrjujejo, da je škodo povzročila raketa ukrajinske zračne obrambe,« je sporočilo ministrstvo in dodalo, da so ruske sile v napadih zadele predvidene vojaške cilje.

Iz sveta se vrstijo obsodbe napada na otroško bolnišnico

Združeni narodi opozarjajo, da so napadi na otroke nesprejemljivi in da imajo po humanitarnem pravu bolnišnice posebno zaščito. EU in številne evropske vlade pa poudarjajo, da morajo vsi odgovorni za ta zločin odgovarjati.

»Po mednarodnem humanitarnem pravu imajo bolnišnice posebno zaščito. Civilisti morajo biti zaščiteni,« je dejala koordinatorka ZN za humanitarno pomoč Ukrajini Denise Brown in hkrati opozorila na nesprejemljivost napadov na otroke v času vojne,

V odzivu na ruske napade se je odzval premier Robert Golob. Zapisal je, da ostro obsoja današnje ruske raketne napade. »To jasno kaže, da ruski režim nima namena končati vojne,« je dodal.

Prime Minister 🇸🇮 Robert Golob: We strongly condemn today’s Russian missile attacks across Ukraine🇺🇦, killing and wounding innocent civilians, among them many children. This clearly shows that the Russian regime has no intention to end a war. @SLOinUKR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 8, 2024

Bolnišnice morajo biti območja miru tudi v času spopadov, je v odzivu na napad na otroško bolnišnico v Kijevu dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar in opozorila, da takšni napadi pomenijo kršitev humanitarnega prava.

»Ogorčena sem nad napadom na otroško bolnišnico Ohmatdit v Kijevu. Šole in bolnišnice morajo biti območja miru, kjer so otroci zaščiteni tudi v času spopadov! Napadi na bolnišnice, kaj šele na otroške bolnišnice, so kršitev humanitarnega prava ter napad na človečnost in spodobnost. V mislih sem z družinami žrtev in mladih bolnikov,« je Pirc Musar zapisala na omrežju X.

I’m appaled by the attack on Okhmatdyt Children’s hospital in Kyiv. Schools and hospitals must be zones of peace, where children are granted protection even in times of conflict! Attacks on hospitals, let alone children hospital is a violation of humanitarian law and attack on… — Nataša Pirc Musar (@nmusar) July 8, 2024

Odzval se je tudi Evropski komisar Janez Lenarčič. Na družbenem omrežju X je zapisal: »Rusija je že prevečkrat kršila vojne zakone, a napad na otroško bolnišnico je nadvse krut. Rusija mora odgovarjati za svoje zločine nad ukrajinskim ljudstvom.«

Napad na otroško bolnišnico sta obsodili še Velika Britanija in Francija. Novi britanski zunanji minister David Lammy ga je označil za grozljiv napad na ukrajinske civiliste, francosko zunanje ministrstvo pa je za barbarsko ravnanje. Obe državi sta opozorili, da bodo odgovorni za tovrstne zločine morali odgovarjati.

Napad je obsodila tudi Nemčija in ruskega predsednika Vladimirja Putina pozvala h končanju vojne. Dodajajo, da so že več kot dve leti civilisti, tudi otroci, izpostavljeni »brutalni vojni, ki brez razlikovanja terja žrtve«.