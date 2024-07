Kot je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so ruske sile z več kot 40 raketami napadle mesta Kijev, Dnipro, Krivoj Rog, Kramatorsk in Slovjansk. V napadih je bilo poškodovanih več stavb, med drugim tudi otroška bolnišnica v Kijevu, pod katero je po besedah Zelenskega ujetih več ljudi.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children. Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

»Pod ruševinami so ujeti ljudje, natančno število žrtev pa še ni znano. Trenutno pri odstranjevanju ruševin pomagajo vsi, zdravniki in navadni ljudje. Rusija ne more trditi, da ne ve, kam letijo njene rakete, in mora v celoti odgovarjati za vse svoje zločine. Pomembno je, da svet o tem ne molči in da vsi vidijo, kaj je Rusija in kaj počne,« je dodal ukrajinski predsednik.

Kijevski župan Vitalij Kličko je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da je bilo raketiranje najhujši napad na prestolnico od začetka vojne.

V obsežnih napadih na mesto Krivoj Rog pa je bilo po besedah župana Oleksandra Vilkula ubitih najmanj deset ljudi, 31 je ranjenih.

»Slišali smo eksplozijo, nato nas je zasulo«

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da je bila zadeta otroška bolnišnica Okhmatdyt. Gre za največjo otroško zdravstveno ustanovo v Ukrajini, ki je tudi ključna za zdravljenje otrok z rakom. V eksploziji so se razbila okna, ruševine pa so prekrile tudi številne avtomobile.

»Slišali smo eksplozijo, nato pa nas je zasulo,« je povedala mama dvomesečnega dojenčka. Njen sin je ostal nepoškodovan, sama pa jo je odnesla z nekaj urezninami. »Nisem mogla dihati, poskušala sem pokriti svojega otroka,« je dodala.

Župan je zatrdil, da so bolnike evakuirali v bližnjo bolnišnico.

»Rusija mora odgovarjati«

V odzivu na ruske napade se je odzval tudi vodja kabineta ukrajinskega predsednika. »To obstreljevanje je bilo usmerjeno proti civilistom, prizadelo je infrastrukturo in ves svet bi moral danes videti posledice terorja, na katerega je mogoče odgovoriti le s silo,« je dejal.

Odzval se je tudi Evropski komisar Janez Lenarčič. Na družbenem omrežju X je zapisal: »Rusija je že prevečkrat kršila vojne zakone, a napad na otroško bolnišnico je nadvse krut. Rusija mora odgovarjati za svoje zločine nad ukrajinskim ljudstvom.«