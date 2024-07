»Danes 42.svečko na svoji rojstnodnevni torti piham kot kratkolaska. Srečna, vesela in optimistična kratkolaska! Seveda bi bila bolj vesela, če bi bil razlog za ta moj novi imidž drugačen, a tudi bolezen je del življenja, tudi to je treba sprejeti in se z njo pogumno soočiti. Pravzaprav sem neizmerno hvaležna, da živimo v času, ki mi omogoča uspešno zdravljenje. Decembra lani sem namreč izvedela, da imam raka dojke,« je zapisala 1. julija.

»Sledil je cel kup pregledov, kemoterapije ter operacija. Zdaj me čakajo samo še obsevanja. Ker sem se v času kemoterapij dobro počutila, sem imela tudi nekaj nastopov, ki so bili zame prav tako zdravilna terapija, in moram povedati, da ste mi tudi vsi, ki ste bili z mano pod odrom, nevede dajali veliko, veliko moči in navdiha,« je dodala in se oboževalcem tudi opravičila, ker je morala v tem času zaradi zdravstvenih težav žal odpovedati dva koncerta.

Po objavi so sledili številni komentarji z dobrimi željami za čimprejšnje okrevanje. Včeraj se jim je na Facebooku za vse dobre želje tudi zahvalila: »Rada bi se vam iz srca zahvalila za vse vaše čestitke, dobre želje, lepe misli, besede spodbude in podpore, ki ste mi jih namenili v teh dneh. Berem, berem in še bom brala, saj ne želim nikogar izpustiti. Čutim, kako med nami kroži tista prava, dobra, pozitivna energija in to je to!!! To potrebujemo! Če bi lahko, bi vsakega posebej objela, a ker to žal ni mogoče, vas pa močno stiskam takole na daljavo in vam pošiljam veliko "žagarske" dobre volje,« je zapisala.