Portal 24ur poroča, da naj bi policisti med obsežno akcijo morali uporabiti tudi prisilna sredstva, pri tem pa je bila ena oseba tudi poškodovana in je potrebovala zdravniško pomoč. Poročajo še da so pripadniki Kavaškega in nasprotnega Škaljarskega klana v Sloveniji domnevno nameravali izvajati likvidacije, slovenski policisti pa da so jim prekrižali načrte. Primorske novice pišejo, da so policisti zaprli Belokriško cesto, poleg tega pa naj bi bilo na kraju tudi več kriminalistov v civilu.

Policija je v zvezi z dogodkom sicer redkobesedna. »V okviru interesa preiskave in varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da so Ljubljanski kriminalisti v sodelovanju z drugimi policijskimi in upravami in enotami na območju Portoroža izvajali ukrepe v sklopu preiskave uradno pregonljivega kaznivega dejanja, ki jih usmerja pristojno državno tožilstvo,« so zapisali na PU Ljubljana. Dodali so še, da so prostost odvzeli vsem trem osebam. Zoper njih so morali uporabiti tudi prisilna sredstva, a med prijetjem niso uporabili strelnega orožja. Zagotavljajo tudi, da varnost drugih oseb med akcijo ni bila ogrožena. V akciji se je sicer lažje poškodovala ena od prijetih oseb, ki je potrebovala zdravniško pomoč.

Portal 24ur piše, da sta med aretiranimi dva vidna članka Kavaškega klana, ki sta več dni neprijavljeno bivala v Portorožu. Eden od prijetih je po pisanju portala S. B., ki je osumljen likvidacije ene osebe v Ljubljani januarja 2023. V Črni gori je osumljen še likvidacij več pripadnikov Škaljarskega klana, ki je že več let v sporu s Kavaškim klanom.