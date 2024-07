Trebanjski policisti so v petek ob pol osmih zvečer prejeli klic na pomoč iz večstanovanjske hiše v Trebnje, kjer je zavrela kri 83-letnika, ki so ga nazadnje umirili šele policisti in ga tudi aretirali.

Starejši občan naj bi se najprej sprl s tretjo osebo, pri čemer je spor poskušal pomiriti prisotni 59-letnik. Toda intervencija 59-letnika je 83-letnika le še bolj razjezila. Začel je groziti, nato pa je z 59-letnikom tudi fizično obračunal in ga lažje poškodoval.

Kot so ugotovili policisti, je imel 83-letnik pri sebi tudi nož, ki so mu ga zasegli. Čaka ga kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.