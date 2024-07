Radar of Hurricane #Beryl as it makes landfall near Matagorda, Texas pic.twitter.com/vzLUcxH8I5 — Zoom Earth (@zoom_earth) July 8, 2024

Kot poroča CNN, je ob prihodu orkana brez elektrike ostalo že skoraj 100.000 ljudi. Beryl se je okrepil na orkan prve stopnje in je prvi letošnji orkan, ki je s smeri Atlantika dosegel kopno ZDA. Preden je orkan dosegel obalo Matagorda v Teksasu, se je morje skoraj popolnoma umirilo.

Nacionalna vremenska služba je izdala opozorilo za določene dele Teksasa, med njimi tudi za mesto Houston z 2,3 milijona prebivalcev.

Tamkajšnji župan John Whitmire je ob tem dejal, da so orkan vzeli zelo resno, saj pretekle izkušnje kažejo, da so lahko posledice katastrofalne.

Na nekaterih območjih Teksasa so oblasti že med vikendom odredile evakuacijo. Tako so v okrožju Nueces, kjer se nahaja mesto Corpus Christi, pozvali turiste, naj zapustijo mesto, medtem ko so že v soboto odredili evakuacijo za bližnje okrožje Refugio County, ki ga je leta 2017 močno prizadel orkan Harvey.

BREAKING: Storm surge over the hood of the Hurricane Beryl Dominator about to break into the eye in Sargent Beach, Texas the vehicle is now bouncing pic.twitter.com/u881o3F01H — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) July 8, 2024

Orkan Beryl je v zadnjem tednu ob premikanju prek jugovzhodnega dela Karibov in mehiškega polotoka Jukatan terjal najmanj devet smrtnih žrtev in povzročil ogromno škodo. Oblasti v prizadetih karibskih državah so že začele s sanacijo.