Barve slovenske odbojke bodo zastopali podajalca Gregor Ropret in Dejan Vinčić, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik in Sašo Štalekar, sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič in Žiga Štern ter prosti igralec Jani Kovačič. Podajalec Uroš Planinšič ne bo član izbrane dvanajsterice, bo pa na priložnost v Franciji čakal kot rezerva.

V Francijo bo odpotoval tudi sprejemalec Rok Bračko, ki bo reprezentanci pomagal na treningih.

Krstni nastop v Parizu

Slovenski odbojkarji bodo zgodovinsko prvo olimpijsko tekmo v South Paris Areni igrali 28. julija, ob 21. uri, proti Kanadi. Naslednji tekmec 30. julija bo Srbija (17.00), zadnji v predtekmovalni skupini pa 2. avgusta gostitelji in aktualnimi olimpijski prvaki Francozi (17.00).

Pred tem reprezentanco čaka še zadnji test. Med 12. in 14. julijem, ko bodo nastopili na Wagnerjevem memorialu na Poljskem in se pomerili z Nemci, Egipčani in Poljaki.