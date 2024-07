Na tisoče protestnikov je turiste napadalo z vodnimi pištolami.

protesters in Barcelona sprayed tourists with waterguns lol to protest excess tourism people eating at Taco Bell deserve it tbhpic.twitter.com/ZnPLDR08iB — CRONK (parody) follow for Dumbdicks WL spot (@CryptoCronkite) July 8, 2024

Proteste je po poročanju španskih medijev pripravilo okoli 150 različnih organizacij, udeležilo pa se jih je več tisoč protestnikov. Protestniki so bili opremljeni z napisi, kot so »Barcelona ni na prodaj« in »Turisti, pojdite domov«. Na različnih video posnetkih je videti tudi protestnike, ki so z vodnimi pištolami napadli turiste na različnih lokacijah v mestu in ob tem vzklikali različna gesla, naperjena proti njim. Protestniki so nekatere restavracije in hotele polepili tudi s trakovi, da so bili videti, kot da so zaprti.

🚫 | Almost 3,000 people took to the streets of Barcelona on Saturday in protest against mass tourism More than 140 organizations march under the slogan: 'Enough, let's put limits on tourism'https://t.co/2QAuGxP3xlpic.twitter.com/CNGIrmwycZ — Catalan News (@catalannews) July 8, 2024

Barcelona velja za vrhunsko turistično destinacijo, ki s svojim sredozemskim podnebjem in posebno kulturo vsako leto pritegne na milijone popotnikov. Po podatkih tamkajšnjega turističnega združenja jo je v lanskem letu obiskalo kar 15,6 milijona turistov, v celotno regijo pa jih je prišlo skoraj 26 milijonov.

Čeprav dohodki iz turizma prinašajo denar in dobiček tamkajšnjemu gospodarstvu, ima lahko to tudi negativne posledice za življenje v mestu. Kot poroča Reuters, so se najemnine v mestih, kot sta Barcelona in Madrid, samo v lanskem letu povišale za več kot 18 odstotkov. »Mesto se je v zadnjih letih popolnoma spremenilo. Domačini si prvenstveno želimo, da bi bilo mesto namenjeno predvsem ljudem, ki tukaj živimo, in ne turistom,« je za agencijo povedal eden od protestnikov. Nekdo drug pa je dejal, da se domačini zavedajo prednosti, ki jih prinaša turistični obisk, vendar so zaradi rasti cen domačini v slabšem položaju, nekaterim pa zaradi tega zmanjka že za osnovne življenjske potrebščine.

Spaniards are tired of tourists: in Barcelona there was a protest march against visitors to the city. pic.twitter.com/nFItW7S4QS — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) July 7, 2024

Tamkajšnje mestne oblasti so sicer letos izvedle kar nekaj ukrepov, s katerimi želijo omejiti prevelik turistični obisk. Aprila so tako povišali turistično takso, omejili so tudi kratkoročno oddajo stanovanj, že lani pa so križarkam prepovedali pristajanje na enem od terminalov v barcelonskem pristanišču.