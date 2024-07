V DZ se je z današnjimi poslanskimi vprašanji predsedniku vlade začela zadnja redna seja pred parlamentarnimi počitnicami. Tomaža Lisca iz SDS je med drugim zanimalo, ali ministrica še naprej uživa njegovo zaupanje.

Poslanca je prav tako zanimal komentar premierja na nedavno objavljeno poročilo računskega sodišča glede nakupa 13.000 prenosnih računalnikov ter kritike kampanje Premisli, nato stisni. Po prepričanju SDS je alarmantno tudi pretekli teden objavljeno poročilo o stanju digitalnega desetletja v Sloveniji. »Na enem področju dvig, vsepovsod drugod pa padec,« je dejal Lisec in med drugim izpostavil padec na področju števila IKT-strokovnjakov.

»Na področju digitalizacije je Slovenija ena bolj cenjenih članic EU in tudi držav članic Združenih narodov,« je v odgovoru na poslansko vprašanje zatrdil Golob.

Slovenija se po besedah premierja na področju digitalizacije lahko pohvali z dvema projektoma. Prvi je najsodobnejši podatkovi center s superračunalnikom, ki trenutno nastaja v Mariboru. »Ministrica Stojmenova Duh je tista, ki je k temu obilno pripomogla,« je poudaril Golob.

Slovenija po premierjevih besedah prav tako vodilna v marsikaterem projektu na področju umetne inteligence v EU.

Golob si je ob tem zaželel, da bi se v DZ manj ukvarjali z logističnimi vprašanji glede same delitve računalnikov in več s tem, kakšna je vizija in razvoj digitalizacije v Sloveniji. Medtem ko ne bi bilo nič narobe s tem, da bi se računalnike delilo hitreje, je premier prepričan, da bodo na koncu prišli do tistih, ki jih najbolj potrebujejo.

SDS napovedal novo interpelacijo

V SDS so v luči mnenja poročila računskega sodišča, da lanski nakup računalnikov ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti, pretekli teden napovedali vložitev nove interpelacije zoper ministrico Stojmenovo Duh. Prvo interpelacijo so vložili januarja, ministrica pa jo je marca uspešno prestala.

»Veselim se interpelacije, ki jo bo ministrica z velikim veseljem tudi opravila tukaj v parlamentu, ker verjamem, da vam bo govorila o viziji in razvoju digitalizacije Sloveniji in jaz si samo želim, da bo to sporočilo, da se imamo s čim pohvaliti, potem tudi prišlo do ljudi,« je dejal Golob.

Glede očitkov o nesmotrnosti nakupa prenosnikov je premier spomnil, da je bilo v času prejšnje vlade porabljenih skoraj petkrat več denarja za digitalne bone, ki so šli v roke tudi tistih, ki jih niso potrebovali. Samo za nakup slušalk je šlo 11 milijonov evrov, torej dvakrat več kot za te prenosne računalnike, je poudaril Golob.

Glede poročila računskega sodišča in Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) glede nakupa računalnikov, je predsednik vlade dejal, da bo odzive na njih podalo ministrstvo samo.