»S cmokom v grlu in veliko ponosa v srcu se poslavljamo od kapetanke. Njeno ime bo za vedno zapisano v zgodovino RK Krim Mercator, saj je s svojo igro, predanostjo in osebnostjo zaznamovala klub in slovenski rokomet. Barbaram, hvala za vse,« so med drugim zapisali pri Krim Mercatorju.

Bizeljanka je rokometno pot začela v domačem klubu, Krimovkam pa se je pridružila leta 2007, takrat še z dekliškim priimkom Varlec.

V svoji karieri je v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju v barvah Krima Mercatorja dosegla 232 golov, nasploh pa se je med strelke vpisala več kot 540-krat. Tudi kot članica makedonskega Vardarja in romunske CSM Bukarešte.

Barbara Lazović je uspehe nizala tudi z reprezentanco, s katero je nastopila na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih. Prav za konec kariere pa bo igralka s številko 25 na zadnji strani dresa prvič nastopila tudi na olimpijskih igrah.