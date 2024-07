Med voditelji, ki so po objavi izidov francoskih volitev v nedeljo izrazili zadovoljstvo, je bil poljski premier Donald Tusk. »V Parizu navdušenje, v Moskvi razočaranje, v Kijevu olajšanje. Dovolj, da smo srečni v Varšavi,« je zapisal na omrežju X.

Preberite: Znani uradni rezultati volitev v Franciji: Zmaga levice, poraz Le Penove

Španski premier in vodja socialistov Pedro Sanchez je pozdravil dejstvo, da sta se tako Francija kot tudi Združeno kraljestvo, kjer so na volitvah minuli četrtek zmagali laburisti, odločili zavrniti skrajno desnico in se zavezali socialni levici.

Tudi vodja grških socialistov (Pasok) Nikos Andrulakis je menil, da so Francozi »postavili zid proti skrajni desnici, rasizmu in nestrpnosti ter zaščitili večna načela francoske republike: svobodo, enakost in bratstvo«.

»Najhujšemu smo se izognili,« pa je dejal Nils Schmid, zunanjepolitični predstavnik nemških socialdemokratov (SPD) kanclerja Olafa Scholza. Ob tem je priznal, da je francoski predsednik Emmanuel Macron politično oslabljen in da bo sestavljanje vlade zapleteno.

Uspeh levice

V drugem krogu predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji namreč nobena stran ni dobila absolutne večine v 557-članskem parlamentu. Kljub temu so v levem zavezništvu Nova ljudska fronta že izrazili pričakovanje, da bodo dobili priložnost za sestavo vlade.

Uspeh levice na francoskih volitvah so pozdravili tudi nekateri voditelji južnoameriških držav, med njimi venezuelski predsednik Nicolas Maduro, brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in kolumbijski predsednik Gustavo Petro.

Manj navdušenja je bilo opaziti na desnici. Vodja skrajno desne portugalske stranke Chega, Andre Ventura, je izide francoskih volitev denimo označil za »katastrofo za gospodarstvo, tragedijo za priseljence in slabo za boj proti korupciji«.

V nedeljskem drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji je po zadnjih podatkih največ, 182 sedežev, osvojilo levo zavezništvo Nova ljudska fronta. Macronova sredinska koalicija je dobila 168 sedežev, medtem ko je skrajno desni Nacionalni zbor osvojil 143 sedeže, čeprav so mu ankete napovedovale zmago.