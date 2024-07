»Samo če bodo vse velike sile uporabile pozitivno in ne negativno energijo, se lahko čim prej pojavi zora premirja v tem konfliktu,« je dejal Xi. Poudaril je še, da je v interesu tako Kijeva kot Moskve, da čim prej pride do prekinitve ognja in iskanja politične rešitve konflikta.

Tovrstna prizadevanja bi po njegovem mnenju morala potekati »brez stopnjevanja vojne ter širjenja in podžiganja konflikta, da se razmere čim prej ohladijo«.

Orban je medtem ob srečanju s Xijem izpostavil, da je Kitajska ključna sila pri ustvarjanju pogojev za mir v rusko-ukrajinski vojni. »Zato sem se srečal s predsednikom Xijem v Pekingu, le dva meseca po njegovem uradnem obisku v Budimpešti,« je zapisal na omrežju X.

