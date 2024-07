Ljubljanski prometni policisti so prejšnji teden na ljubljanski južni obvoznici, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, posneli in kontrolirali voznika začetnika, ki je vozil kar 229 km/h. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za navedeni prekršek je predpisana globa 1200 evrov in 9 kazenskih točk.