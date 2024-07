Dogovor je bil sklenjen, potem ko je pravosodno ministrstvo maja sklenilo, da je Boeing kršil prejšnjo poravnavo iz leta 2021, povezano z nesrečama, ki sta se v razmaku petih mesecev zgodili v letih 2018 in 2019. Boeing je po navedbah ministrstva ignoriral sporazum o odloženem pregonu, potem ko po strmoglavljenju letal ni uvedel ustreznega programa za skladnost in etiko za preprečevanje goljufij.

V sodnih dokumentih, je navedeno, da se je podjetje strinjalo, da bo priznalo krivdo »zarote za goljufanje ZDA« med certificiranjem letal 737 Max.

Boeing bo glede na dogovor denarno kaznovan, v naslednjih treh letih pa mora vložiti tudi najmanj 455 milijonov dolarjev v okrepitev programov za skladnost in varnost, medtem ko bo odškodnino za družine prizadetih določilo sodišče.

Ministrstvo je Boeingu 30. junija ponudilo sporazum o priznanju krivde in podjetju dalo čas do konca tedna, da ga sprejme. V nasprotnem primeru bi sledilo sojenje.

Družine žrtev v nesrečah so nad dogovorom zelo razočarane, je dejala pravna pisarna Clifford Law, ki jih zastopa. Družine bodo tako na prihodnji obravnavi zaprosile sodišče, da dogovor zavrne.

Po podatkih preiskovalcev je bila za nesreči kriva programska oprema za podporo pilotom, ki je posegala v upravljanje letala v večji meri, kot bi bilo potrebno.

Boeing je bil tarča kritik, ker so ob pridobivanju certifikata ameriških pristojnih organov za ta model letala trdili, da posebno usposabljanje pilotov za omenjeno programsko opremo ni potrebno.

Boeing se je v zadnjem času večkrat znašel pod drobnogledom javnosti in oblasti, potem ko so bila letala te družbe udeležena v številnih incidentih. Podjetje preiskuje tudi ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA), ki od družbe zahteva, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti. Na napake in malomarnosti pri proizvodnji Boeingovih letal so večkrat opozorili tudi žvižgači znotraj podjetja.