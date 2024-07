»Kitajska je ključna sila pri ustvarjanju pogojev za mir v rusko-ukrajinski vojni. Zato sem se le dva meseca po njegovem uradnem obisku v Budimpešti srečal s predsednikom Xijem v Pekingu,« je Orban danes zapisal v objavi na omrežju X, opremljeni s fotografijo obeh voditeljev med rokovanjem.

Kitajsko zunanje ministrstvo je ob njegovem prihodu v Peking v kratki izjavi sporočilo, da bo srečanje voditeljev Kitajske in Madžarske namenjeno »poglobljeni komunikaciji o vprašanjih skupnega interesa«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Orban je kitajskega predsednika maja gostil v Budimpešti. Takrat sta voditelja med drugim izrazila željo po krepitvi gospodarskih odnosov in se zavzela za celovito strateško partnerstvo med državama. Orban je ob tem podprl kitajsko pobudo za mir v Ukrajini.

Madžarski premier, čigar država je ta mesec prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU, je minuli teden obiskal Moskvo, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pred tem se je mudil tudi v Kijevu, kjer je pozval k mirovnim pogajanjem.

Orban sicer velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine in sankcioniranja Rusije znotraj EU, zaradi nedavnega obiska v Moskvi pa je požel številne kritike v Bruslju in po Evropi. Da madžarski premier v Moskvi ne zastopa unije, je med drugim izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Kritični so bili tudi v Kijevu.

Orbanov današnji nenapovedani obisk na Kitajskem prihaja tudi tik pred vrhom voditeljev držav članic zveze Nato ob 75. obletnici ustanovitve zavezništva, ki se bo v torek začel v Washingtonu. V ospredju pogovorov bo med drugim nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji.