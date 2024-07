»Bil si navdih, vir moči in zaupanja. Odprtih misli, drzen v vsem, kar si počel. Avantgarden, vizionar, zvest zemlji in družini,« je na instagramu o Ediju Simčiču zapisala njegova družina. »Naučil si nas, kaj so vrednote. Da je treba biti iskren in obenem ponižen, gostoljuben in trmast, kadar je bilo to potrebno. Kažipot in rama, na katero smo se lahko vedno naslonili. Tudi v trenutkih, ko je bilo težko, si s svojim optimizmom znal pokazati pravo smer!«

»Da sta tvoja vnuka predana zemlji, ki nam jo sedaj zapuščaš, je v veliki meri tudi tvoja zasluga, dragi nono Edi! Kako si bil ponosen na njiju! Srečen in s kančkom skrbi si budno spremljal njune korake. Vsakič, ko so te objeli, potrepljali po ramenih ali vprašali za nasvet, so se ti oči zaiskrile,« so še zapisali Simčičevi. “Bil si oče, ki je stopal vštric z našimi najdrznejšimi idejami in načrti. Zaključil si svoj krog in dopustil naslednjega. Za to ti bomo večno hvaležni!«

Preden je pričel pridelovati vina v lastni kleti je Edi Simčič v zadrugi v Vipolžah skrbel za tehnični del vinogradništva. Od leta 1990 do danes je klet Edi Simčič zrasla v eno najbolj prepoznavnih in cenjenih v Goriških brdih. Naslednike ima v sinu Aleksu in vnukih Juretu in Jakobu.