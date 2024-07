Odprtje nadomestnih razstavnih prostorov Galerije Ravne

Galerija Ravne z razstavo akademskega slikarja Štefana Marflaka odpira nadomestne razstavne prostore. Štefan Marflak se v Galeriji Ravne znova predstavlja po treh letih, tokrat s ciklom osmih slik z naslovom Lesovi. Naslov razstave se nanaša na knjigo Franca Sušnika In kaj so ljudje ko lesovi. Vseh osem del je Marflak naslikal leta 2023 in sestavljajo zaključeno serijo.