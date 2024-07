Umetnikove skulpture predstavljajo svojevrstno sodobno grotesko, ki se nanaša na najrazličnejše situacije v umetnikovem zasebnem življenju in v širši javni sferi. Razstava tako deluje kot njegovo intimno obračunavanje z družbo spektakla, ki ga obravnava izrazito (samo)ironično, saj se zaveda, da mu (nihče) ne more ubežati, so zapisali v galeriji. V svoji ustvarjalni praksi Vrljić ustvarja masivne in voluminozne skulpture iz vsakdanjih materialov. Svoje objekte oblikuje iz polistirenskih plošč, ki jih najprej lepi skupaj in jih nato izrezuje v želene oblike. Njegova dela predstavljajo nekakšne arhetipske podobe sodobnega sveta, kot so avtomobili, letala, portreti in lobanje, ki se metaforično navezujejo na simboliko smrti, kult mladosti in v splošnem na materialistično naravnano dominantno kulturo.

Vrljić živi in deluje v Zagrebu. Ustvarja predvsem v mediju kiparstva in risbe. Leta 2007 je diplomiral na kiparskem oddelku Akademije likovnih umetnosti v Zagrebu, od leta 2003 je razstavljal na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah. Večkrat je bil nagrajen na natečajih za javne plastike, izvedel je tudi deset javnih spomenikov.

Razstava je nastala v sodelovanju z Narodnim muzejem moderne umetnosti v Zagrebu. Na ogled bo do 25. avgusta.