Več kot dva ducata spletnih strani, brez podatkov o tem, kdo jih polni z vsebino, v Nemčiji na veliko širi informacije, naklonjene Kremlju. Temu je treba prišteti na stotisoče lažnih profilov na družbenih omrežjih, ki v javnost pošiljajo ne le zavajajoče informacije o vojni v Ukrajini, temveč poskušajo ustvariti atmosfero strahu in sovraštva v nemški družbi.

»Nemčija se utaplja v brezdomstvu« in »Celo kruh je postal luksuzna dobrina« sta le dva naslova z omenjenih spletnih strani, ki ciljata na to, da »Ukrajinci kradejo Nemcem njihovo blaginjo« in da »ukrajinski begunci preplavljajo nemška mesta«. In vedno znova sugestije, da je »prišel čas, da se začnemo brigati za lastne državljane, namesto da črpamo denar za vojno v Ukrajini«.

Kakšne učinke imajo takšne kampanje, se kaže ne le v zmanjševanju solidarnosti z ukrajinskimi begunci v nemški družbi, temveč tudi v politiki, saj so nedavno najvidnejši politiki nemške krščanske unije zahtevali, da se na varna območja Ukrajine vrne vse ukrajinske begunce, ki v Nemčiji niso našli dela, oziroma da se jim zniža državna podpora.

Prestrašiti Evropo, širiti paniko in grozo

Nemški tednik Der Spiegel je v sodelovanju z raziskovalno platformo The Insider in podatki, ki so jih pridobili s pomočjo hekerjev, ki so vdrli v sistem ruske zunanje obveščevalne službe SVR, dobil vpogled v način delovanja te propagande in njen namen. Gre za to, da je treba v Evropi vzbuditi »strah« in to mora biti moto vseh bodočih prizadevanj, je navedeno v dokumentu SVR, ki ga je pridobil Der Spiegel. Treba je spodbuditi strahove o negotovi prihodnosti, o nepredvidljivi usodi lastnih otrok in bodočih generacij ter v podzavest publike s »kognitivnimi napadi« vsaditi prevladujoč »občutek panike in groze«. Ena od ciljnih držav te strategije je tudi Nemčija.

Začela se je že kmalu po ruski agresiji na Ukrajino, zatem ko so analitiki SVR ugotovili, da je v tujih javnostih prepričevanje Kremlja o »specialni operaciji«, ki so si jo zakrivili Ukrajinci sami, očitno povsem neuspešno. Podobno so razmišljali tudi v Kremlju. Aleksej Puškov, ki je v svetu federacije ruske dume zadolžen za informacijsko politiko in interakcijo z mediji, velja pa tudi za vplivnega politika v ruski zunanji politiki, je konec maja 2022 sklical krizno zasedanje z naslovom Vloga informacije v veliki konfrontaciji z Zahodom, na katerem so še posebej pomembno vlogo igrale spletne platforme in njihova vloga v »novi realnosti«.

Nova generacija operacij obveščevalne službe

Tri dni pred kriznim zasedanjem je Mihail Kolesov poslal na svoj elektronski naslov dokument z oznako Popaganda.doc, očitno kot pripravo na zasedanje. Kolesov je za javnost vodja oddelka mislišča z lepim imenom Mirovnik, toda poleg tega vodi oddelek 40 agentov ruske zunanje obveščevalne službe, za katero dela že od leta 2001. Kolesov je izkušen možakar, nekaj časa je bil stacioniran v Kabulu, eden od njegovih uradnih življenjepisov ga označuje kot »strokovnjaka za mednarodne propagandne kampanje«. Interna elektronska pošta in dokumenti iz njegovega poštnega predala kažejo, da se je v naslednjih mesecih oblikoval obsežen strateški dokument obveščevalne službe o informacijski vojni z Zahodom, pri čemer je razvidno tudi, kako je agent svoj koncept predstavil in koordiniral s preostalimi ruskimi obveščevalnimi službami.

Nova doktrina dezinformacij se bere kot podroben načrt za novo generacijo operacij obveščevalne službe za razširjanje vpliva Kremlja, ki vključuje tako splet kot tudi inscenirane plačane proteste v evropskih mestih, s katerimi poskuša Moskva oslabiti evropske države. Zahodne obveščevalne službe že mesece svarijo pred informacijsko vojno, ki jo Kremelj bije na tleh evropskih držav, varnostne službe pa o teh aktivnostih tako na spletu kot tudi na ulicah prav tako že dlje poročajo.