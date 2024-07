Trst ni naš

Papež Frančišek, ki je ob socialnem tednu katolikov Italije v minulih dneh obiskal Trst, je s svojimi izjavami dvignil marsikatere obrvi. Govoril je recimo o kulturi odmetavanja ljudi v smeti, kjer ni prostora za reveže, novorojence, krhke ljudi, bolnike, ženske, mladino, starce. Na nedeljski maši sredi Trsta pa, kot se je pokazalo, navzočnost vernikov iz Slovenije ni bila najbolj zaželena. Vsaj do sedežev na prireditvenem prostoru niso mogli priti. No, da je v Katoliški cerkvi hierarhija še kako pomembna, smo vedeli. Po drugi strani pa se starejši morda še spomnijo gesla Trst je naš. Včeraj so nam spet nazorno dali vedeti, da to nikakor ne drži. Pa tudi če gre za samega papeža. x