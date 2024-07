Neposredno se to opazi pri osebah, ki imajo zaradi uporabe drog težave in potrebujejo zdravljenje, posredno pa v novačenju ranljivih mladih v svet kriminala, obremenitvi zdravstvenih proračunov in kapacitet ter socialnih stroških skupnosti. Za snovi, ki se jih tihotapi v Evropsko unijo, je pomemben dejavnik povečanje sposobnosti kriminalnih združb, da izkoristijo vse priložnosti, ki jih ponuja sodobna trgovska prometna infrastruktura. 70 odstotkov vseh zasegov drog, ki jih opravijo carinski organi, se zgodi v pristaniščih Unije, pri čemer v večnamenskih transportnih zabojnikih odkrijejo velike količine drog. Največji problem tako v Evropi kot pri nas predstavljajo najnovejše mešanice drog, ki jim ni videti konca.

Pri EUDA so si zadali cilj, da bodo v prihodnje povečali forenzične in toksikološke raziskave, s katerimi nameravajo okrepljeno spremljati vzorce sočasne uporabe različnih drog in izboljšati razumevanje, kateri ukrepi so učinkoviti na tem področju. Izboljšanje virov toksikoloških in forenzičnih podatkov ter informacij, ki jih ti zagotavljajo, bo tako ključni element za poglabljanje razumevanja, katere snovi se prodajajo na trgu in katere droge ali kombinacije drog so še zlasti škodljive. Željo po raziskavah je vzbudil povečan pojav ketamina. V letu 2021 so po Evropi zasegli eno tono ketamina, v letu 2022 pa že 2,8 tone. Problem ketamina je v tem, da gre za najbolj priljubljeno mešalno drogo. V letu 2022 je iz podatkov bolnišničnih urgentnih centrov razvidno, da so v primerih akutne toksičnosti najpogosteje poročali o kokainu kot snovi, uporabljeni v kombinaciji s ketaminom. In ker uporabe ketamina ne poznamo prav dobro, si EUDA želi, da bi jo s povečanjem raziskav razvozlali in tako pomagali tistim, ki zaradi uporabe pristanejo v bolnišnici.