Najbolj vesele so bile seveda ljubiteljice mode, ki so tudi same noseče, saj se bodo lahko zgledovale po slogu slavne Francozinje. Le malokdo ima namreč sodobno modo tako v malem prstu kot Jeanne, 28-letna kreativna direktorica, v zadnjem času pa igralka. Spremljamo jo lahko v seriji Becoming Karl Lagerfeld, v kateri uteleša Palomo Picasso. Njena nosečnost bo tako po štirih letih ponovno odličen navdih za nosečniške modne videze.