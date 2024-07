Pop pevka je konec tedna preživela v Italiji, kjer je nastopila na glamuroznem dogodku Dolce & Gabbana Alta Moda. Na svojem profilu na instagramu je delila posnetek, kako se sprehaja v roza mini obleki in škornjih čez kolena v enaki barvi. Številni so opazili, da pevka izžareva samozavest. Krasili so jo samozavestna hoja, zapeljiv pogled in nasmeh, mnogi pa so spet začeli šušljati, da uporablja ozempic, zdravilo, ki je odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Zvezdniki in zvezdnice, vse bolj pa tudi običajni smrtniki, omenjeno zdravilo uporabljajo za izgubo teže.