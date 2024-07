V štirih letih naj bi jo posilil vsaj stokrat. Skoraj vsakič, ko sta bila sama, naj bi jo otipaval in silil v spolne odnose, je povedala najstnica. O tem jo je bilo strah spregovoriti, ker naj bi ji očim grozil. K prijavi jo je spodbudil prijatelj maja lani, obtoženi je odtlej v priporu. Višji sodniki so nedavno zavrnili njegovo pritožbo na sklep o podaljšanju tega ukrepa. Njegov zagovornik je pred dnevi predlagal prenos krajevne pristojnosti na sodišče, ki ni na območju sodišča v Kopru. Prepričan je, da se v postopku že vse od sodne preiskave na škodo njegove stranke dogajajo nepravilnosti in kršitve. O predlogu bo odločalo vrhovno sodišče.

Če ga bodo zavrnili, bi se sojenje lahko začelo septembra. Obramba je pred časom predlagala tudi izločitev nekaterih dokazov, kar je sodnik zavrnil, po pritožbi odvetnika pa je njegovo odločitev potrdilo višje sodišče. Sojenje se bo tako začelo z vsemi dokazi v sodnem spisu. Pooblaščenec oškodovanke je v sodni spis vložil premoženjskopravni zahtevek, ki po informacijah Primorskih novic zaradi dolgotrajne zlorabe in vztrajnosti obtoženca znaša 80.000 evrov. Tožilstvo moškemu sicer očita spolni napad na otroka in kršitev spolne nedotakljivosti, kar naj bi storil z zlorabo svojega položaja, saj naj bi napadal pastorko. Ker so se zlorabe nadaljevale tudi po njenem 15. letu, so ga kriminalisti ovadili tudi za kršitev spolne nedotakljivosti.