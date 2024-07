Čeprav je šele kratek čas dejavna na tiktoku, ima hollywoodska igralka Anne Hathaway na tem omrežju iz dneva v dan več sledilcev. Od maja ji sledi že nekaj manj kot pol milijona oboževalcev, ki prihajajo praktično z vsega sveta.

V enem zadnjih videov se je spomnila svojih najbolj nepozabnih trenutkov zadnjih štirih let, od uživanja v plesu na lanski zabavi Valentino v Parizu do srečanja z Meryl Streep in Emily Blunt, soigralkama iz uspešnice Hudičevka v Pradi, na letošnji nagradi Združenja igralcev. Tretji zaporedni video, ki ga je objavila 41-letni zvezdnica Amazonovega filma Ideja o tebi, pa je postal nemudoma viralen. V njem slavna oskarjevka pokaže trik, kako si s sponko za lase napolni ustnice, njena objava pa je povsem pričakovano razveselila številne ženske po svetu. »Moja zgornja ustnica je danes videti nekako uvela,« pravi v videu. Nato vzame lasnico za kito, ki pa mora imeti zaobljeno konico. »Spodbudi krvni obtok v ustnici, stimuliraj ustnico, da se v njo vrne nekaj več krvi,« je dejala igralka in se z lasnico nekajkrat potapkala po ustnici.

V šali je še povedala, da jo zaradi nenavadnega trika vsi gledajo, kot da ima tri glave, kar je pospremila z zbadljivo fotografijo, na kateri je dejansko s tremi glavami. Vseeno pa zagotavlja, da trik res deluje. Za konec je svojim sledilcem še sporočila, naj bodo previdni. »Zavračam odgovornost ... Pazite, da ne pretiravate, to morate storiti zelo zelo nežno, da se izognete poškodbam,« je opozorila igralka.