Komplet lakiranih nohtov za modnega oblikovalca Marca Jacobsa ni nič novega. »Zadnji dve leti na nohtih naravne dolžine nosim srebrni kromiran lak,« je v intervjuju za Vogue povedal Jacobs in dodal, da je za letošnji Met Gala izbral nekaj novega in stopil na zeleno preprogo s kompletom črnih nohtov s kvadratnimi konicami, okrašenih z zelenimi kamenčki. »V veselje mi je, ko se oblačim, nosim dodatke in se izražam,« je povedal, »gre za novo komponento sestavljanke.«

Manikira kot pri Barbri Streisand

Za manikiro se je začel zanimati že v otroštvu. Kot deček je občudoval mamine rožnatobele nohte. »Moja mama in njene prijateljice so imele vedno dolgo francosko manikiro kot Barbra Streisand. Spominjam se, da sem bil zelo nevoščljiv in sem se spraševal, zakaj lahko ženske to počnejo, moški pa ne. Kot zrel moškega si je Marc Jacobs zaželel dolgih in očitno vpadljivih nohtov. Zdaj na instagramu odgovarja na predrzna vprašanja sledilcev, denimo kako gre s takšnimi nohti na stranišče, in jih popelje na svoje lepotne dogodivščine. »Ne maram dolgih nohtov, ki so trenutno v trendu. Zame je takšna oblika preveč koničasta. Po mojem mnenju so lahko kvadratni prav tako zelo šik.«

Marc Jacobs ima tudi svojo manikerko. To je Yulenny Garcia, lastnica salona za nohte Muñeca v Bronxu. Njegov zadnji komplet je navdihnila njegova nova kolekcija in življenje v mestu Rye blizu New Yorka, kjer živi s svojim 18 let mlajšim možem Charlyjem de Francescom. »Všeč mi je francoska manikira brez nadzora v mnogih pastelnih barvah. Medtem ko se sprehajam po glavni ulici v Ryeju, razmišljam, da sem videti kot vse tamkajšnje ženske – čeprav seveda nisem kot te ženske.«

Nadarjene in ustvarjalne ženske

Jacobs nagovarja tudi ženske, ki so navdihnile njegove dolge umetelne nohte – temnopolte ženske. V svetu, polnem izkoriščanja, prisvajanja in navadnega starega ponavljanja Jacobsove besede izstopajo. »Temnopolte ženske so že dolgo začetnice nekaterih največjih trendov, a nikoli niso dobile priznanja. Postal sem zelo občutljiv za izvor te umetnosti, ki so ga odkrile temnopolte ženske v sedemdesetih. Bile so neverjetno nadarjene in ustvarjalne. To je del njihove zgodovine in kulture, ki je s hiphop izvajalci, kot sta Missy Elliott in Lil' Kim, v devetdesetih postal razširjen po vsem svetu. To je pomembno priznati, ceniti in spoštovati.«

Mimogrede, ena manikira običajno traja približno sedem do osem ur, Jacobs pa vsak komplet umetnih nohtov oblikuje sam, kar je seveda logično. Je pa dejstvo, da ameriškemu oblikovalcu judovskih korenin pri iskanju materiala za okrasitev nohtov pogosto pomaga ekipa, s katero sodeluje tudi pri ustvarjanju modnih kreacij. Na vprašanje, ali lahko kmalu pričakujemo manikiro Marca Jacobsa na modni stezi, je oblikovalec za omenjeno revijo dejal: »Mnogi to pričakujejo, vendar za zdaj ne razmišljam o tem. To delam zase – to je moj način samoizražanja. Enostavno uživam v dolgih nohtih.«