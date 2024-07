Padla je prva sodba v primeru strelskega pohoda na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, na kateri je 13-letni Kosta K. v začetku maja lani med uro zgodovine do smrti ustrelil devet sovrstnikov in varnostnika, še nekaj otrok in učiteljico pa ranil. Ratko Ivanović, lastnik strelskega kluba, v katerem je najstniškega morilca njegov oče učil streljati, je bil po sprejetju sporazuma o priznanju krivde obsojen na pet mesecev hišnega zapora. Očitali so mu krivo pričanje, saj je med preiskavo navajal, da otrok nikoli ni bil tam in da se tam ni učil streljati. Pozneje si je premislil in na sodišču pričal drugače, njegove navedbe pa so potrdile priče in drugi dokazi. Po pisanju srbskega Kurirja je Kostovega očeta večkrat opozoril, da otroka ne bi smel voditi s seboj na strelišče in da 13-letnik sploh ne bi smel streljati, saj bi se lahko poškodoval že pri trzanju oziroma sunku pištole. »Vladimir Kecmanović je po njegovih navedbah vztrajal, da sin strelja iz pištole velikega kalibra,« je po poročanju srbskega Blica pojasnil na sojenju, sicer zaprtem za javnost. Zaradi krivega pričanja preganjajo tudi inštruktorja na strelišču Nemanjo Marinkovića.

Streljal v silhuete ljudi

Na novo odkrita iskrenost Ivanovića nikakor ne gre na roke staršema množičnega morilca Miljani in Vladimirju Kermanoviću. Njun sin, ki je bil v času strelskega pokola star 13 let, namreč ni kazensko odgovoren za dejanje, vse od 3. maja lani je na posebnem oddelku beograjske klinike za nevropsihiatrijo za otroke in mladostnike. Onadva pa sta se znašla tako v kazenskem kot v civilnem postopku. Mamin DNK so našli na tulcu, ki je ostal pri vratih učilnice za zgodovino, kjer je njen sin streljal na vrstnike. Očetu, ki je vse od dneva streljanja v priporu, pa očitajo težje kaznivo dejanje zoper splošno varnost. V letu pred tragedijo naj bi sina kljub mladosti učil ravnati z zračnim in pravim orožjem ter strelivom. V beograjskem strelskem klubu in v etnovasi v Mionici naj bi vadila streljanje s pištolami znamk Glock, Češka zbrojevka in Ruger, in sicer v tarče s koncentričnimi krogi in človeškimi silhuetami. Orožja doma ni primerno hranil. Prav z njegovima pištolama je tistega tragičnega dne v šoli sejal smrt. Tožilstvo je zanj predlagalo dvanajst let zapora, za mamo dve in pol. V civilnem sodnem postopku pa zakonca Kecmanović preganja 27 družinskih članov pobitih otrok, ki zahtevajo okoli 300.000 evrov odškodnine.

Krivde nista priznala

Kostova starša sta dala že večkrat jasno vedeti, da ne prevzemata odgovornosti za sinov masaker. Njuno hladnost, brezčutnost, če ne celo nadutost so na veliko kritizirali v srbskih medijih, večkrat pa tudi izpostavili starši umorjenih otrok. Ti na sodne obravnave hodijo oboroženi s fotografijami svojih otrok. »Kaj gledaš? Ti si poosebljenje zla!« so se znesli nad mamo morilca, ko se je želela ustaviti ob njih in si jih ogledati. Aprila jim je strelčev oče prvič (javno) izrazil sožalje. Povedal je še, da sta njegova žalost in bolečina neizmerni, da je zaradi sinovih krvavih dejanj neutolažljiv in da si želi, da se napad ne bi zgodil.

Trinajstletni Kosta je na kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladostnike. Po pisanju Blica v prvih tednih svojega dejanja sploh ni obžaloval, pozneje pa si je očitno premislil. Če bi lahko čas zavrtel nazaj, ne bi znova moril. Še vedno ni jasno, zakaj se je odločil za krvavi obračun s svojimi sovrstniki. Srbski mediji so poročali, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja, vendar naj bi se incident zgodil na zasebni šoli igre, ne pa v šoli, kjer je pozneje sejal smrt. »Niti drobca empatije ni v njem. Življenja je jemal povsem brez občutkov, bil je pripravljen, hladnokrvno je izvajal načrt,« je za Blic pred časom komentirala psihologinja Maja Svetozarević. Psihološka ocena naj bi pokazala še, da je hladen, manipulativen, brezčuten in da dejanja ne obžaluje zares, ampak to reče, ker se od človeka v taki situaciji to pričakuje.