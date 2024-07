Zbogom Tonin, dober dan Peter Gregorčič. Slednji je postal javno prepoznaven kot borec za izenačitev financiranja državnih ter zasebnih osnovnih šol, pritrditev ustavnega sodišča pa mu je (verjetno) dala še dodaten zagon za politično udejstvovanje. Kot avtoritaren, neobjektiven predsednik programskega sveta RTV se je izkazal pri Janševem prevzemu zavoda, pri potrjevanju njegovih direktorjev, ščitenju njegovih nameščencev in tudi svetnikov. Požvižgal se je na številne kritike opozicijskih strank, sindikata novinarjev ter zaposlenih, v času sedanje vlade pa je kljub uspelemu referendumu o noveli zakona o RTV dal pobudo na US.

Tako kot si je Logar nabral politični kapital kot kandidat za predsednika države, si ga je Gregorčič, ponavljajo novinarji, pri kandidaturi za evropskega poslanca kot nosilec liste SLS. Logarjevo »bogastvo« kopni ob njegovi pasivnosti in praznini, kako ga bo vnovčil Gregorčič, bomo šele videli. Prvi poskus pod gospodarjevim mentorstvom je propadel. Možnosti, da bi prevzel SLS, mu namreč niso dali – zaenkrat – pokazal pa je, pravijo, svoj pravi obraz. (Meni ga ni mogel skriti že pred leti). Tako kot nam Logar ves čas ponuja podobo politika, ki z vsemi sodeluje, povezuje in se zavzema za človekove pravice, pa je s ponižnim služenjem Janši samo en predstavnik skrajne desnice več, skupaj z vso njeno zlobno ideologijo – se tudi Gregorčič pretvarja. Kot kandidat na volitvah se je kazal preudarnega, načelnega, razgledanega (si lahko predstavljate, na kaj vse se dandanes fiziki »spoznajo«?) in sprejemajočega politika, na seji glavnega odbora SLS pa je razkril barve svoje prave namere in veliko agresivnosti. Se je težko sprijazniti z dejstvom, da nisi opravil naloge, kljub zagledanosti vase in omnipotenci?

SDS, ah, ne, Janša pa že izbira kandidate za državnozborske volitve (čez dve leti!) in zanje izvoljive okraje. Zanima me, kakšen razplet njune žajfnice nam pripravljata z Logarjem. Izkušnje imata, da se volilci običajno raznežijo, če se komu godi krivica in ga zato nagradijo. Stavim na scenarij: »ubogega, kaznovanega« Logarja ne bo na listi SDS, »prisiljen« bo ustanoviti stranko … In mi? Bomo res nasedli? Menda sta se že sestala s Petrom Gregorčičem. Da bi zbrala pogum, moči in izdelala strategijo proti avtokratu Janši? Ne, mislim, da njemu v pomoč. Kaj bosta pogruntala, se bo kmalu (?) pokazalo. Mimogrede, prvič: zdi se mi, da se Janši ni treba bati neodločnega Logarja, da ga bo kdaj zamenjal, Gregorčičevi apetiti in ego pa so za kaj takega dovolj veliki.

In mimogrede, drugič: predlagam novinarjem, da proučijo, če se k SDS že steka denar ter od koga. Naj ne pozabijo na Janševega prijatelja, »siromaka«, doktorja davčnih utaj in kriminalca, kot ga imenuje minister Mesec, Roka Snežiča. Naj jih ne ustavijo njegove morebitne tožbe, namenjene utišanju. Še dobro, da računsko sodišče v poročilu o poslovanju stranke na koncu vse razkrije.

Polona Jamnik, Bled