Zastave in domoljubje

Več zanimivih dogodkov je bilo v zadnjih dneh, ki na različne načine osvetljujejo naslov pričujoče kolumne. Naj začnem z domnevno najprepričljivejšim dokazom domoljubja. V Logatcu so postavili najvišjo in največjo zastavo. Petdesetmetrski drog in na njem dobrih sto kvadratnih metrov tkanine. Argumentov za ta podvig ni manjkalo. Najpogostejši je bil, da Slovenci premalo damo na simbole svoje domovine, pravzaprav sploh na domovino, ki je ne ljubimo dovolj. Ko bi jo bolj, bi si za zgled lahko vzeli Američane, kjer ni domače hiše brez zastave. In tudi vsaj malo večje prireditve od žara na domačem vrtu prav tako ne, da ne bi vsi zbrani mahali z njimi.