Spremembe v želji poseči po nečem višjem, 2.

Spremembe v želji poseči po nečem višjem. Tako smo naslovili komentar v Dnevniku po nastopu slovenske košarkarske reprezentance na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem je resda dosegla korektno sedmo mesto, a presežka ni bilo, hkrati pa so vse glasneje tulili alarmi zaradi ponavljajočih se slabosti v igri. Do spremembe na selektorskem položaju naposled ni prišlo, posledice pa so vidne danes. Slovenija je na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre prišla z velikimi načrti in ciljem uvrstitve v Pariz, zapušča pa ga razbita, potem ko ji je pravo košarkarsko lekcijo v polfinalu odčitala Grčija.