Ukinitev mestnega potniškega prometa je prizadela predvsem krajane Jesenicam sosednjih naselij, kjer ni trgovine, prav tako ni preostale infrastrukture, do katere se vsaj starejši na Jesenice vozijo z avtobusom.

»Zavedamo se, da je določeno število občanov odvisnih od javnega prometa, zato smo v preteklih mesecih, ko kljub večkratni objavi javnega razpisa za izvajalca javnega mestnega potniškega prometa nismo prejeli nobene ponudbe, iskali rešitev za nadomestni prevoz na linijah, ki jih ne pokriva medkrajevni linijski prevoznik,« pravijo na občini Jesenice.

Rešitev so našli v vzpostavitvi krožne mestne linije javnega potniškega prometa, ki bo zajela postaje od pokopališča na Blejski Dobravi, trgovine na Koroški Beli, Tomšičeve ceste do Belega polja na Hrušici. Krožno mestno linijo izvaja podjetje Gerčar prevozi. Občina bo za prevoz od 3. julija do 31. avgusta letos odštela dobrih 22.200 evrov, izvajal pa se bo med 9. uro in 16.30 uro, štirikrat na dan. »Od ponedeljka bomo vozni red časovno še nekoliko bolj prilagodili, tako da bo prevoz potekal od 8.30 do 17. ure,« nam je pojasnila direktorica občinske uprave Vera Djurić Drozdek.

Od srede do 17. julija bodo prevozi za vse uporabnike brezplačni. Imetniki kartice IJPP se bodo lahko brezplačno vozili do 31. avgusta. Pred začetkom šolskega leta bo občina objavila nov vozni režim.