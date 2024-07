Ob lepem vremenu terasa vabi mimoidoče, da si privoščijo kavo z rogljičkom, se posladkajo z lokalno pridelanim sokom in sladoledom ali podružijo ob popoldanski pijači ter pici. Za zabavo so na voljo družabne igre, igrače za najmlajše in knjižna izmenjevalnica. Tudi prodaja vstopnic za Polhov doživljajski park se je preselila v omenjen lokal, ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa in narave pa lahko tam najamejo štiri električna kolesa znamke Haibike, s katerimi bodo hribovite poti premagali tudi kolesarji z manj kondicije. Obvezna je predhodna rezervacija koles. Na voljo je nekaj zanimivih predlogov poti različnih zahtevnosti, razdalj in ciljev, ob izposoji pa prejmete še čelado, ključavnico in luči. Druga dva ponudnika e-koles v okviru Blagajeve dežele sta Možinetova hiša v Šentjoštu in Pr' Popr v Črnem Vrhu. S selitvijo večine dejavnosti na avtobusno postajo je priljubljena hišica v grajskem parku v letošnjem letu namenjena predvsem posameznim dogodkom in dejavnostim. V parku pa bodo nedvomno tudi v letošnjem letu odzvanjali številne poročne koračnice, otroški vrvež in smeh dobre družbe.